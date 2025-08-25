Para Tomás Marchiori jugar con Vélez ante Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, tuvo un sabor especial

Tomás Marchiori se ha consolidado en el arco de equipo que no solo es el último campeón de la Liga Profesional sino que ganó la Supercopa Internacional y el próximo sábado 6 de septiembre buscará la Supercopa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Gran convocatoria del Tomba pese al día y horario

En lo que fue el cuarto partido como local en el renovado estadio Feliciano Gambarte los simpatizantes de Godoy Cruz acudieron en forma masiva a alentar al equipo.

godoy cruz 2 Axel Lloret

A pesar del día y horario y de los últimos malos resultados hubo una buena convocatoria de público y los hinchas mezclaron el aliento con el tradicional pedido "esta tarde tenemos que ganar" y el más exigente "movete Tomba movete, movete deja de joder...", sobre todo tras el segundo gol visitante.

godoy cruz 5 Axel Lloret

Godoy Cruz visitará el próximo lunes 1 de septiembre a Platense y luego jugará dos partidos en condición de local ante Barracas Central e Instituto de Córdoba.

Después solo le quedará jugar en el Gambarte tres encuentros más con Independiente de Avellaneda, San Martín de San Juan y Deportivo Riestra.

Sin Guillermo en el banco de suplentes

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, fue expulsado ante Independiente de Avellaneda tras un altercado con el cuarto árbitro Lucas Comesaña y recibió dos fechas de suspensión.

guillermo Axel Lloret

gustavo Axel Lloret

Este fue el motivo por el que su hermano Gustavo, uno de los ayudantes de campo, estuvo junto al campo de juego y el Mellizo estuvo en una cabina junto al Pocho Insúa, otro de sus asistentes.

Quieren a Vicente Poggi

Desde Sevilla de España están interesados en Vicente Poggi aunque por ahora no se decidieron en hacer una oferta concreta.

Solo hubo contactos extraoficiales por el futbolista uruguayo que tiene contrato hasta diciembre del 2027 aunque hay tiempo para negociar hasta el 31 de agosto día del cierre del mercado de pases en Europa.