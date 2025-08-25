Godoy Cruz todavía no ha podido ganar en el certamen, en sus cinco presentaciones empató los primeros tres partidos y lleva dos derrotas seguidas. En el certamen viene de caer 4 a 2 ante River Plate, en el Monumental.

Concentrados Godoy Cruz

Sumando las dos caídas con Atlético Mineiro por los octavos de final son cuatro derrotas seguidas del Expreso entre el torneo local y la Sudamericana.

Tiene 3 puntos en la tabla de posiciones, ocupa el puesto 14 y penúltimo y en la anual tiene 20 unidades y necesita sumar puntos para no complicarse con su permanencia en la categoría.

Velez

Así llega Vélez

Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, viene de ganarle de local 2 a 0 a Fortaleza de Brasil y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Liniers en la última presentación en el torneo local le ganó 2 a 1 de local a Independiente de Avellaneda.

En el torneo se ubica sexto con ocho puntos y en zona de clasificación a los octavos de final. En la anual tiene 22 puntos y necesita sumar.

El historial entre Godoy Cruz y Vélez

Godoy Cruz y Vélez se enfrentaron en 29 oportunidades, el Fortín ganó 13 encuentros, el Tomba se impuso en 8 ocasiones y otros 8 partidos terminaron en empate .

El último partido lo ganó el Tomba por 2 a 0 en el estadio José Amalfitani y el encuentro se disputó el 17 de febrero pasado. Francisco Pizzini en contra de su valla marcó el primero del Bodeguero y Facundo Altamira estiró la diferencia en el marcador.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino, Facundo Altamira o Daniel Barrea y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quiroz o Emanuel Mamana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Imanol Machuca; Braian Romero y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Edgardo Zamora.

Hora: 17