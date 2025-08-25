Godoy Cruz todavía no ha podido ganar en el certamen, en sus cinco presentaciones empató los primeros tres partidos y lleva dos derrotas seguidas. En el certamen viene de caer 4 a 2 ante River Plate, en el Monumental.
Sumando las dos caídas con Atlético Mineiro por los octavos de final son cuatro derrotas seguidas del Expreso entre el torneo local y la Sudamericana.
Tiene 3 puntos en la tabla de posiciones, ocupa el puesto 14 y penúltimo y en la anual tiene 20 unidades y necesita sumar puntos para no complicarse con su permanencia en la categoría.
Así llega Vélez
Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, viene de ganarle de local 2 a 0 a Fortaleza de Brasil y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Liniers en la última presentación en el torneo local le ganó 2 a 1 de local a Independiente de Avellaneda.
En el torneo se ubica sexto con ocho puntos y en zona de clasificación a los octavos de final. En la anual tiene 22 puntos y necesita sumar.
El historial entre Godoy Cruz y Vélez
Godoy Cruz y Vélez se enfrentaron en 29 oportunidades, el Fortín ganó 13 encuentros, el Tomba se impuso en 8 ocasiones y otros 8 partidos terminaron en empate .
El último partido lo ganó el Tomba por 2 a 0 en el estadio José Amalfitani y el encuentro se disputó el 17 de febrero pasado. Francisco Pizzini en contra de su valla marcó el primero del Bodeguero y Facundo Altamira estiró la diferencia en el marcador.
Probables formaciones:
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino, Facundo Altamira o Daniel Barrea y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quiroz o Emanuel Mamana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Imanol Machuca; Braian Romero y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Estadio: Feliciano Gambarte.
Árbitro: Edgardo Zamora.
Hora: 17