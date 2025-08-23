Walter RIbonetto

Walter RIbonetto, entrenador de Godoy Cruz, intentará ante Vélez ganar su primer partido como entrenador.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro Godoy Cruz tiene como único objetivo terminar lo mejor posible en el Torneo Clausura y salir de los últimos puestos en la Tabla Anual.

El desafío que se viene es Vélez, el próximo lunes a las 17 en el Gambarte, por la 6ta fecha del Torneo Clausura.

Godoy Cruz
Godoy Cruz en este semestre tendrá un solo objetivo el Clausura y terminar lo mejor posible.

El equipo que dirige Walter Ribonetto acumula apenas 20 puntos en la tabla anual, solo dos más que los equipos que hoy estarían descendiendo y es por eso que necesita sumar en las 11 fechas que quedan por disputar.

San Martín de San Juan es el último tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual por lo que si el torneo terminara hoy estaría perdiendo la categoría por el promedio mientras que por la tabla anual deberían jugar un desempate Talleres de Córdoba y Aldosivi que tienen 18 puntos.

Dese que llegó Walter Ribonetto el Tomba perdió los tres partidos (dos con el Mineiro y uno con River) por lo que la necesidad de sumar es imperiosa.

tabla anual

La racha negativa de Godoy Cruz

Godoy Cruz acumula nueve partidos sin ganar ya que no obtiene una victoria desde el 6 de mayo cuando superó a Sportivo Luqueño, en Paraguay, por la Copa Sudamericana. Por el torneo local la última alegría fue en el Apertura ante Atléitco Tucumán, el 28 de abril.

De 21 partidos jugados entre el Apertura y el Clausura el Expreso sólo ganó 3 (Vélez, Barracas Central y Atlético Tucumán) aunque en el Clausura no ha ganado ya que empató tres y perdió dos.

