Las 5 mejores posturas de yoga para aliviar la pesadez en las piernas y ganar masa muscular

Para realizar esta postura debes acostarte mirando el techo, con las piernas hacia arriba y los glúteos pegados a la pared. Mantener la asana durante 5 o 10 minutos, con una respiración consciente.

yoga adultos mayores postura Estas posturas de yoga mejoran la circulación sanguínea en las piernas.

Baddha Konasana en la pared

Comenzar en la posición de la asana anterior, sin separarte de la pared. Doblar las piernas y juntar las plantas de los pies, haciendo un rombo. Dejar que las rodillas caigan ligeramente hacia los lados y poner las manos encima de ellas. Realizar esta postura entre 5 y 10 minutos.

Upavistha Konasana en la pared

Esta postura complementa a la anterior debido al estiramiento de la parte interna de las piernas. Para realizarla continuarás en la misma posición, pero estirando ahora las piernas y mantenerlas ligeramente abiertas, formando una V con ellas.

Postura del perro boca abajo

Para aliviar el dolor de piernas y ganar masa muscular, también puedes probar la postura del perro boca abajo. Desde los cuatro apoyos, elevarás tu cadera hacia arriba y estirarás la espalda formando una V invertida, flexionando las rodillas para que te cueste menos.

yoga postura pared Estas asanas, además, ayudan a ganar masa muscular.

Malasana

La última de las asanas de yoga sugerida por los especialistas es la Malasana. La misma estira la zona lumbar y el sacro, además de liberar tensión de la cadera y de la ingle. Para hacerla deberás separar los pies al ancho de la esterilla o colchoneta y doblar las rodillas hasta casi tocar el suelo con los glúteos. Juntar las palmas de las manos en el centro del corazón y empujar con tus codos el interior de las piernas hacia fuera.