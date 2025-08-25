Inicio Sociedad yoga
Asanas

Las 5 mejores posturas de yoga para aliviar la pesadez en las piernas y ganar masa muscular

Si sientes las piernas pesadas y fatigadas, especialistas en yoga recomiendan practicar distintos ejercicios que aliviarán las molestias

Walter Vasquez
Estas posturas de yoga ofrecen múltiples beneficios.

Existen distintos factores que promueven la pesadez en las piernas: falta de ejercicio, mala circulación sanguínea, alimentación deficitaria, pasar todo el día sentado, etc. Para tratar este problema, especialistas recomiendan acudir a cinco posturas de yoga. Estas asanas, además, ayudarán a ganar masa muscular.

Yoga: conoce las mejores posturas para eliminar la pesadez de las piernas

De acuerdo a los especialistas de ‘The Class Yoga’, este ejercicio es bueno para mejorar la circulación en las piernas y así comenzar a sentirlas más livianas poco a poco. Es por ello que los expertos recomiendan hacer algunas asanas específicas para acelerar el flujo sanguíneo.

Viparita Karani

Para realizar esta postura debes acostarte mirando el techo, con las piernas hacia arriba y los glúteos pegados a la pared. Mantener la asana durante 5 o 10 minutos, con una respiración consciente.

yoga adultos mayores postura
Estas posturas de yoga mejoran la circulaci&oacute;n sangu&iacute;nea en las piernas.

Baddha Konasana en la pared

Comenzar en la posición de la asana anterior, sin separarte de la pared. Doblar las piernas y juntar las plantas de los pies, haciendo un rombo. Dejar que las rodillas caigan ligeramente hacia los lados y poner las manos encima de ellas. Realizar esta postura entre 5 y 10 minutos.

Upavistha Konasana en la pared

Esta postura complementa a la anterior debido al estiramiento de la parte interna de las piernas. Para realizarla continuarás en la misma posición, pero estirando ahora las piernas y mantenerlas ligeramente abiertas, formando una V con ellas.

Postura del perro boca abajo

Para aliviar el dolor de piernas y ganar masa muscular, también puedes probar la postura del perro boca abajo. Desde los cuatro apoyos, elevarás tu cadera hacia arriba y estirarás la espalda formando una V invertida, flexionando las rodillas para que te cueste menos.

yoga postura pared
Estas asanas, adem&aacute;s, ayudan a ganar masa muscular.

Malasana

La última de las asanas de yoga sugerida por los especialistas es la Malasana. La misma estira la zona lumbar y el sacro, además de liberar tensión de la cadera y de la ingle. Para hacerla deberás separar los pies al ancho de la esterilla o colchoneta y doblar las rodillas hasta casi tocar el suelo con los glúteos. Juntar las palmas de las manos en el centro del corazón y empujar con tus codos el interior de las piernas hacia fuera.

