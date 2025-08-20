Descubre cuáles son las mejores posturas de yoga para aliviar tensiones y eliminar el dolor de espalda

Puente de hombros
Expertos en yoga revelan que este ejercicio fortalece la espalda y moviliza la columna vertebral, al mismo tiempo que mejora la circulación en la zona baja de la espalda. Para hacerlo deberás respetar estas pautas:
- Acostarte de espaldas, con los pies separados a la altura de las caderas y las piernas dobladas a 90 grados.
- Inhalar y levantar suavemente las caderas hacia arriba.
- Exhalar y bajar lentamente las caderas.
- Realizar el ejercicio de manera fluida, con ritmo.
yoga
Estas posturas de yoga ayudan a combatir el dolor de espalda.
Cobra
Esta asana de yoga permitirá aliviar rápidamente la tensión en las vértebras y también en los músculos de la espalda, principalmente en la parte superior. Para practicar esta postura deberás hacer lo siguiente:
- Acostarte boca abajo, colocando las manos al costado y la frente en la esterilla.
- Inhalar y levantar el pecho de la colchoneta, manteniendo los codos cerca de tu cuerpo.
- Mantener los pies presionados suavemente contra la esterilla.
- Aquí se recomienda no forzar la postura y frenar cuando creas que es suficiente.
yoga espalda
Yoga: conoce las mejores posturas para aliviar el dolor de espalda.
Ananda Balasana
Finalmente, el tercero de los ejercicios de yoga sugeridos es la postura Ananda Balasana, la cual permite liberar tensiones y estirar la parte baja de la espalda. Para hacerlo, tendrás que:
- Acostarte de espaldas, llevar las rodillas hacia el pecho y agarrar los costados de los pies (si no puedes tomarlos, deberás usar una correa, elástico o toalla alrededor).
- Las plantas de los pies deben mirar hacia el techo, mientras tiras suavemente de los pies hacia tu pecho.
- Mantener los hombros relajados sobre el suelo.