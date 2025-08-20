Inicio Sociedad yoga
Descubre cuáles son las mejores posturas de yoga para aliviar tensiones y eliminar el dolor de espalda

Se trata de tres ejercicios que podremos hacer en casa, apto para principiantes pero también para expertos en el yoga

Walter Vasquez
Dile adiós al dolor de espalda gracias a estos ejercicios.

Estar parado mucho tiempo en una mala posición, sentarse con las piernas cruzadas y dormir en un colchón de mala calidad. Todo esto y muchas más razones pueden desencadenar en un fuerte dolor de espalda. Si bien esto se agudiza acorde pasan las horas, con las posturas de yoga indicadas podrás reducir la tensión y eliminar la molestia. A continuación, conocerás tres ejercicios que cualquiera de nosotros puede realizar en casa para lograr este cometido.

Yoga: las 3 posturas que ayudan a combatir el dolor de espalda en pocos minutos

Sabemos que las posturas de yoga ofrecen distintos beneficios, dependiendo lógicamente del ejercicio en sí y también de la frecuencia en la cual lo practicamos. En este sentido, una especialista en el tema asegura que, repitiendo tres asanas específicas, se podrá aliviar la tensión y contrarrestar el dolor de espalda.

Estos ejercicios son fáciles de hacer, ya que solamente necesitaremos de un poco de flexibilidad y una esterilla para colocar en el suelo. De esta forma, podremos mejorar la salud de la espalda, especialmente de la zona lumbar, y también del abdomen.

Puente de hombros

Expertos en yoga revelan que este ejercicio fortalece la espalda y moviliza la columna vertebral, al mismo tiempo que mejora la circulación en la zona baja de la espalda. Para hacerlo deberás respetar estas pautas:

  • Acostarte de espaldas, con los pies separados a la altura de las caderas y las piernas dobladas a 90 grados.
  • Inhalar y levantar suavemente las caderas hacia arriba.
  • Exhalar y bajar lentamente las caderas.
  • Realizar el ejercicio de manera fluida, con ritmo.
Estas posturas de yoga ayudan a combatir el dolor de espalda.&nbsp;

Cobra

Esta asana de yoga permitirá aliviar rápidamente la tensión en las vértebras y también en los músculos de la espalda, principalmente en la parte superior. Para practicar esta postura deberás hacer lo siguiente:

  • Acostarte boca abajo, colocando las manos al costado y la frente en la esterilla.
  • Inhalar y levantar el pecho de la colchoneta, manteniendo los codos cerca de tu cuerpo.
  • Mantener los pies presionados suavemente contra la esterilla.
  • Aquí se recomienda no forzar la postura y frenar cuando creas que es suficiente.
Yoga: conoce las mejores posturas para aliviar el dolor de espalda.

Ananda Balasana

Finalmente, el tercero de los ejercicios de yoga sugeridos es la postura Ananda Balasana, la cual permite liberar tensiones y estirar la parte baja de la espalda. Para hacerlo, tendrás que:

  • Acostarte de espaldas, llevar las rodillas hacia el pecho y agarrar los costados de los pies (si no puedes tomarlos, deberás usar una correa, elástico o toalla alrededor).
  • Las plantas de los pies deben mirar hacia el techo, mientras tiras suavemente de los pies hacia tu pecho.
  • Mantener los hombros relajados sobre el suelo.

