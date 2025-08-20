Descubre cuáles son las mejores posturas de yoga para aliviar tensiones y eliminar el dolor de espalda

Yoga: las 3 posturas que ayudan a combatir el dolor de espalda en pocos minutos

Sabemos que las posturas de yoga ofrecen distintos beneficios, dependiendo lógicamente del ejercicio en sí y también de la frecuencia en la cual lo practicamos. En este sentido, una especialista en el tema asegura que, repitiendo tres asanas específicas, se podrá aliviar la tensión y contrarrestar el dolor de espalda.

Estos ejercicios son fáciles de hacer, ya que solamente necesitaremos de un poco de flexibilidad y una esterilla para colocar en el suelo. De esta forma, podremos mejorar la salud de la espalda, especialmente de la zona lumbar, y también del abdomen.