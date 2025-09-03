Por el lado de los anfitriones estuvo en la mesa académica del acto formalizado en el Aula Magna, el decano de la Universidad de Congreso, Alberto Rez Masud y el Director de la Diplomatura, y miembro Comité Olímpico Argentino (COA) Carlos Alberto Marino, el Rector de la Universidad de Congreso, Rubén Bresso; acompañados por el miembro COA, Martín Magliano.

Luego de la bienvenida realizada por Alberto Rez Masud, hicieron lo propio y enviaron vía teleconferencia las felicitaciones el presidente de Independiente Rivadavia y mentor de esta propuesta académica, Daniel Vila; y el presidente del COA, Mario Moccia, donde ambos resaltaron la importancia de la capacitación dirigencial para acompañar en el éxito deportivo a los atletas y cuerpos técnicos.

"La idea de esta Diplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones deportivas, nació de esta manera: yo soy dirigente de fútbol desde hace ya unos años, junto al doctor (Alberto) Rez Masud, conduciendo los destinos del club Independiente Rivadavia. Cuando arranqué en el 2005, la verdad que no conocía mucho de esto, en realidad, nada. Y tuve que ir empíricamente, con el tiempo, aprendiendo de esta actividad. Si bien me lo facilitó mi formación universitaria (abogado), no tenía formación como dirigente", comenzó a explicar Daniel Vila. Luego agregó: "Para el dirigente, la responsabilidad es enorme, tienen que conocer de finanzas, de economía, de relaciones humanas, psicología. Tiene que tener conocimientos sobre el campo de juego, sobre los viajes de los jugadores, responsabilidades frente a las autoridades.

"Pensemos que todos los actores del deporte, desde los jugadores, tanto de divisiones inferiores en adelante, deben prepararse deportivamente, psicológicamente. También los directores técnicos, preparadores físicos, kinesiólogos, médicos, y hasta los cancheros, que tienen que saber respecto a la cancha, el pasto. Sin embargo, ¿quiénes son los únicos que no nos formamos para la actividad del deporte? - Precisamente, los dirigentes, y esto no está bien, por el cúmulo de responsabilidades con que nos encontramos en nuestra gestión", completó Vila.