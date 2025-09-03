Mesa académica en la Universidad de Congreso. En el acto de apertura del dictado de la Deplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones deportivas

Mesa académica en la Universidad de Congreso. En el acto de apertura del dictado de la Deplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones deportivas, dio la bienvenida el decano de la facultad de derecho y dirigente de Independiente Rivadavia , Alberto Rez Masud (centro), acompañado de Martín Alberto Magliano (izq.) y Carlos Marino, del Comité Olímpico Argentino.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La Universidad de Congreso dio comienzo este miércoles a la tarde a una importante iniciativa que apunta a la capacitación de nuevos dirigentes para las instituciones deportivas. Se trata del dictado de una Diplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones del deporte, con duración de cuatro meses.

Esta iniciativa que nació en Mendoza de dirigentes del club Independiente Rivadavia encontró rápido eco en la sociedad y otras instituciones ligadas al deporte. Además se logró una elevada cantidad de inscriptos -200- para este primer cursado en la casa de estudios de calle Colón 90. El dictado de clases será un híbrido, entre presenciales y virtuales.

Vista general del acto realizado en el Aula Magna de la Universidad de Congreso para el inicio del dictado de clases de la Diplomatura.

Apertura de la Diplomatura en la Universidad de Congreso con ilustres visitas

En el lanzamiento de la diplomatura estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, dirigentes de distintas asociaciones deportivas y los propios inscriptos a esta capacitación que apunta a crear dirigentes profesionales, acorde con el nivel de competencia y necesidades del deporte local para insertarse a nivel nacional y mundial.

Por el lado de los anfitriones estuvo en la mesa académica del acto formalizado en el Aula Magna, el decano de la Universidad de Congreso, Alberto Rez Masud y el Director de la Diplomatura, y miembro Comité Olímpico Argentino (COA) Carlos Alberto Marino, el Rector de la Universidad de Congreso, Rubén Bresso; acompañados por el miembro COA, Martín Magliano.

Luego de la bienvenida realizada por Alberto Rez Masud, hicieron lo propio y enviaron vía teleconferencia las felicitaciones el presidente de Independiente Rivadavia y mentor de esta propuesta académica, Daniel Vila; y el presidente del COA, Mario Moccia, donde ambos resaltaron la importancia de la capacitación dirigencial para acompañar en el éxito deportivo a los atletas y cuerpos técnicos.

"La idea de esta Diplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones deportivas, nació de esta manera: yo soy dirigente de fútbol desde hace ya unos años, junto al doctor (Alberto) Rez Masud, conduciendo los destinos del club Independiente Rivadavia. Cuando arranqué en el 2005, la verdad que no conocía mucho de esto, en realidad, nada. Y tuve que ir empíricamente, con el tiempo, aprendiendo de esta actividad. Si bien me lo facilitó mi formación universitaria (abogado), no tenía formación como dirigente", comenzó a explicar Daniel Vila. Luego agregó: "Para el dirigente, la responsabilidad es enorme, tienen que conocer de finanzas, de economía, de relaciones humanas, psicología. Tiene que tener conocimientos sobre el campo de juego, sobre los viajes de los jugadores, responsabilidades frente a las autoridades.

"Pensemos que todos los actores del deporte, desde los jugadores, tanto de divisiones inferiores en adelante, deben prepararse deportivamente, psicológicamente. También los directores técnicos, preparadores físicos, kinesiólogos, médicos, y hasta los cancheros, que tienen que saber respecto a la cancha, el pasto. Sin embargo, ¿quiénes son los únicos que no nos formamos para la actividad del deporte? - Precisamente, los dirigentes, y esto no está bien, por el cúmulo de responsabilidades con que nos encontramos en nuestra gestión", completó Vila.

