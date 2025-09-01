Últimos cupos en la Universidad de Congreso para la Diplomatura en liderazgo y gestión de organizaciones del deporte

u congreso

"Tenemos muchos inscriptos que no son de Mendoza y lo importante es resaltar que esto ha sido originalmente pensado entre el Club Independiente Rivadavia, con Daniel Vila a la cabeza, y la Universidad de Congreso, a través de su Facultad de Derecho, pero no sólo para el fútbol, sino para mejorar la gestión de la dirigencia en todos los deportes", reveló.

"Cada vez es más difícil ser dirigente, cada vez cuesta más llevar un club adelante, o una asociación, sea de la naturaleza que sea, entonces es hora de profesionalizar la dirigencia. Amateur, sí, por supuesto, pero con personas capacitadas" (Alberto Rez Masud)

"En nuestra provincia han habido asociaciones que han tenido que ser intervenidas, y eso denota que hay una falta de capacitación en quienes asumen la responsabilidad de llevar instituciones adelante. Y para eso está esta diplomatura", dijo el dirigente de Independiente Rivadavia.

"Ingresen a la página de la universidad, ya quedan poquitos cupos, ahí van a ver el flyer de la diplomatura, y siguen los pasos para inscribirse", indicó Rez Masud quien para terminar enfatizó en la muy buena convocatoria que ha tenido esta iniciativa.

"Desde la Subsecretaría de Deportes se ha transmitido a las distintas asociaciones, incluso becando a las más modestas para que asistan. Estas becas se han dado en forma conjunta con la Universidad de Congreso, porque de verdad la preocupación de Independiente de Rivadavia y de la Universidad de Congreso a través de la Facultad de Derecho es mejorar la dirigencia deportiva, especialmente en nuestra provincia", finalizó.