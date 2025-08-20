Llega el Congreso de Educación, Neurociencias y contextos de IA

La Universidad de Congreso organiza el Congreso de Educación, Neurociencias y contextos de IA en Sede San Rafael, el próximo 15 de septiembre de 15 a 20 hs. en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael.
La propuesta coordinada por la Facultad de Humanidades contará con distintas charlas y expositores durante la jornada. Los interesados en participar podrán inscribirse por medio del formulario o solicitar información al correo: [email protected]