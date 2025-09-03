ignacio antonio cien partidos porreta Ignacio Antonio recibió el reconocimiento del presidente Fernando Porretta tras cumplir los 100 partidos en el Lobo.

"Es una final que tenemos, estamos trabajando muy bien para llegar muy bien al partido. Van a estar dos equipos que están haciendo una gran campaña", agregó el mediocampista.

Ignacio Antonio 030925

Con respecto a si este partido con los jujeños es decisivo, el volante reveló: "Después de este encuentro quedarán cuatro compromisos muy importantes que tenemos que afrontar. Creo que en las últimas fechas se va a definir, está todo muy parejo, será una recta final bastante ajustada".

"Me siento muy feliz por los 100 partidos que cumplí con Gimnasia, cuando me tocó volver al club dije que estábamos muy felices junto a mi esposa Julieta y mi hija Delfina. Soy un agradecido a los dirigentes y al hincha", reveló Ignacio Antonio.

Ignacio Antonio le dejó un mensaje a los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Ignacio Antonio cumplió 100 partidos defendiendo los colores del Lobo y fue reconocido con una placa en la previa del encuentro ante Almirante Brown en el Víctor Legrotaglie el pasado 16 de agosto. El jugador le dejó un mensaje a los hinchas de Gimnasia y Esgrima y dijo: "Que confíen que estamos todos alineados por el mismo objetivo, vamos a dejar todo para conseguirlo".