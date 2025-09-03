Ignacio Antonio habló del trascendental choque que jugará Gimnasia y Esgrima con Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Ignacio Antonio habló del trascendental choque que jugará Gimnasia y Esgrima con Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará este domingo 7 de septiembre, desde las 14.15, ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy una verdadera final anticipada por el primer puesto del Grupo B de la Primera Nacional, en el partido excluyente de la fecha 30. El volante Ignacio Antonio, uno de los referentes del Lobo mendocino, habló de este trascendental partido y del significado que tiene.

El Mensana tiene 53 puntos y está segundo a un punto de Gimnasia de Jujuy, que está arriba después su victoria ante Central Norte.

Ignacio Antonio Gimnasia y Esgrima..jpg
Ignacio Antonio est&aacute; junto a su hija Delfina.

Ignacio Antonio está junto a su hija Delfina.

Ignacio Antonio se refirió al compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y aseguró: "Es un partido muy importante para nosotros, nos jugamos mucho, se van enfrentar dos equipos que tienen intenciones de jugar al fútbol y están en los primeros puestos peleando todo el año el torneo, es un encuentro fundamental, donde hay mucho en juego".

ignacio antonio cien partidos porreta
Ignacio Antonio recibi&oacute; el reconocimiento del presidente Fernando Porretta tras cumplir los 100 partidos en el Lobo.

Ignacio Antonio recibió el reconocimiento del presidente Fernando Porretta tras cumplir los 100 partidos en el Lobo.

"Es una final que tenemos, estamos trabajando muy bien para llegar muy bien al partido. Van a estar dos equipos que están haciendo una gran campaña", agregó el mediocampista.

Ignacio Antonio 030925

Con respecto a si este partido con los jujeños es decisivo, el volante reveló: "Después de este encuentro quedarán cuatro compromisos muy importantes que tenemos que afrontar. Creo que en las últimas fechas se va a definir, está todo muy parejo, será una recta final bastante ajustada".

"Me siento muy feliz por los 100 partidos que cumplí con Gimnasia, cuando me tocó volver al club dije que estábamos muy felices junto a mi esposa Julieta y mi hija Delfina. Soy un agradecido a los dirigentes y al hincha", reveló Ignacio Antonio.

Ignacio Antonio le dejó un mensaje a los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Ignacio Antonio cumplió 100 partidos defendiendo los colores del Lobo y fue reconocido con una placa en la previa del encuentro ante Almirante Brown en el Víctor Legrotaglie el pasado 16 de agosto. El jugador le dejó un mensaje a los hinchas de Gimnasia y Esgrima y dijo: "Que confíen que estamos todos alineados por el mismo objetivo, vamos a dejar todo para conseguirlo".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas