Escándalo en la Liga Mendocina: el clásico Beltrán-Rodeo, suspendido por violencia

El clásico barrial, por la 8ª fecha de la Liga Mendocina, duró apenas 45 minutos. Un jugador del Rodeo del Medio desató la violencia dentro del campo

Por UNO
El partido se suspendió durante el entretiempo.

Lo que se prestaba para ser una fiesta del fútbol mendocino terminó, una vez más, en escándalo. En esta ocasión nada tuvieron que ver los hinchas, quienes se encontraban disfrutando de lo que hasta ese momento era victoria de Fray Luis Beltrán 1-0 ante Rodeo del Medio en el marco de una nueva edición del clásico barrial.

Por la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Mendocina el juego se vio suspendido tras la finalización de la primera etapa. ¿El motivo? Un futbolista del Toponero intentó agredir al árbitro Matías Fernández y, también, tuvo un fuerte encontronazo con los encargados de la seguridad del evento.

El cl&aacute;sico entre Fray Luis Beltr&aacute;n y Rodeo del Medio, por la Liga Mendocina, fue suspendido.

El clásico entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio, por la Liga Mendocina, fue suspendido.

Fray Luis Beltrán-Rodeo del Medio, suspendido

Todo comenzó cuando el reloj marcaba 45' de la primera etapa en el estadio Rafael Alonso. David Pizarro, experimentado delantero de Rodeo, cayó al piso y reclamó una falta que el juez no advirtió.

Ante esto, el jugador comenzó a protestar, el árbitro detuvo el encuentro y le mostró la tarjeta roja. Luego de más de cinco minutos, la pelota volvió a rodar y el dueño de casa encontró el gol de la ventaja.

Antes del saque del medio, el capitán de Rodeo del Medio se acercó a Matías Fernández y comenzó a gritarle. Ni bien sonó el pitazo que señalaba el entretiempo, el futbolista con pasado en Atlético Argentino, Palmira y Gutiérrez, entre otros, volvió a tener un cara a cara con el juez.

Cuando los futbolistas de Beltrán se dirigían hacia los vestuarios y todo parecía indicar que volvería todo a la normalidad, se desató el caos. Torres quiso golpear al colegiado y terminó trenzándose con un seguridad, el cual terminó en el suelo.

Las imágenes son claras y exponen al futbolista de Rodeo, quien lejos de calmarse siguió intentando golpear al árbitro del partido. Segundos después del primer episodio, el zaguero central volvió a revolcar por el piso a la persona que trabaja en la seguridad privada.

Como consecuencia de lo sucedido la terna arbitral determinó que no existían garantías para que el evento continuase y es por ello que decidió suspender el encuentro, antes del inicio del complemento.

Ahora, el Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina es quien tiene la pelota. El ente deberá determinar qué hacer con el clásico barrial que fue suspendido a falta de 45 minutos para el final.

