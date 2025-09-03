Escándalo en la Liga Mendocina: el clásico Beltrán-Rodeo, suspendido por violencia

Ante esto, el jugador comenzó a protestar, el árbitro detuvo el encuentro y le mostró la tarjeta roja. Luego de más de cinco minutos, la pelota volvió a rodar y el dueño de casa encontró el gol de la ventaja.

Antes del saque del medio, el capitán de Rodeo del Medio se acercó a Matías Fernández y comenzó a gritarle. Ni bien sonó el pitazo que señalaba el entretiempo, el futbolista con pasado en Atlético Argentino, Palmira y Gutiérrez, entre otros, volvió a tener un cara a cara con el juez.

Cuando los futbolistas de Beltrán se dirigían hacia los vestuarios y todo parecía indicar que volvería todo a la normalidad, se desató el caos. Torres quiso golpear al colegiado y terminó trenzándose con un seguridad, el cual terminó en el suelo.

Las imágenes son claras y exponen al futbolista de Rodeo, quien lejos de calmarse siguió intentando golpear al árbitro del partido. Segundos después del primer episodio, el zaguero central volvió a revolcar por el piso a la persona que trabaja en la seguridad privada.

Escándalo en el clásico: Maycol Torres recibió doble amarilla por intentar agredir a Fernández y, en medio de la tensión, también terminó golpeando a un seguridad. Momento caliente que marcó el partido

Como consecuencia de lo sucedido la terna arbitral determinó que no existían garantías para que el evento continuase y es por ello que decidió suspender el encuentro, antes del inicio del complemento.

Ahora, el Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina es quien tiene la pelota. El ente deberá determinar qué hacer con el clásico barrial que fue suspendido a falta de 45 minutos para el final.