"Tuve un edema en el aductor, una molestia, en realidad, no grave, así que jugué con Fluminense", comenzó el crack, quien disputó su último partido con la Selección de Brasil el 18 de octubre del 2023, cuando se lesionó la rodilla ante Uruguay.

"De todas formas, no iba a jugar contra Bahía, así que decidieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme. Bueno, creo que me dejaron fuera (de la selección) por una decisión técnica; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del seleccionador y la respeto. Ya que estoy fuera, solo podemos animar a nuestro equipo", completó Neymar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/geglobo/status/1963219367337869511&partner=&hide_thread=false Ancelotti comentou as declarações de Neymar sobre sua ausência na Seleção: "É a verdade, foi uma decisão técnica baseada em muitas coisas". E aí, o que achou? #seleçãobrasileira #Neymar pic.twitter.com/78dus73lCA — ge (@geglobo) September 3, 2025

La respuesta de Carlo Ancelotti a Neymar

En la conferencia de prensa que brindó este miércoles, Ancelotti fue tajante: "¿Sobre las declaraciones de Neymar? Pues nada… Yo creo que es la verdad. Es una decisión técnica que se basa en muchas cosas. En esta decisión técnica se tiene en cuenta lo que el jugador está haciendo, lo que ha hecho y también el problema que ha padecido".

"Cuando hablo del criterio físico, es un criterio que todo el cuerpo técnico considera muy importante. Nadie puede discutir a Neymar a nivel técnico. Lo que estamos observando y evaluando es su condición física, pero no sólo la suya, sino la de todos los jugadores que están aquí. Porque la verdad es que en esta selección hay mucha competencia. Muchísima. Creemos que tenemos 70 jugadores que pueden estar en el Mundial", sentenció el DT de Brasil.