Milagrosamente, Porter sobrevive y tras recuperarse de sus heridas se marca un solo objetivo: recuperar los 70.000 dólares que le corresponden.

HBO Max: de qué se trata la película Revancha

Porter (Mel Gibson), su mujer Lynn (Deborah Kara Unger) y Val (Gregg Henry) cometen un atraco embolsándose, nada más y nada menos, que ciento cuarenta mil dólares.

Los problemas surgen, sin embargo, cuando los tres delincuentes se disponen a repartirse el botín, ya que Val quiere quedarse con absolutamente todo, incluida Lyn.

revancha Revancha. Mel Gibson sobresale en la película de HBO Max, Revancha.

Su oportunidad llega muy pronto y decide acabar con la vida de su compinche. Val, victorioso, piensa que se ha deshecho de Porter para siempre, pero su ahora excompañero es más duro de lo que pensaba…

Una vez recuperado de las heridas que le causó el que creía su compañero, Porter vuelve en busca de venganza. Sin mujer, dinero ni esperanza, decide enfrentarse a todo aquel que se interponga en su búsqueda y, para ello, cuenta con la ayuda de Rosi (Maria Bello).

Las cosas se complican cuando descubren que Val, aparentemente un simple atracador, pertenece a una poderosa organización a la que deben enfrentarse.

HBO Max: reparto de la película Revancha

Mel Gibson

Gregg Henry

Maria Bello

David Paymer

Lucy Liu

John Glover

Deborah Kara Unger

Trailer de la película Revancha