Diferencias marcadas por los historiadores

La primera diferencia con los hechos históricos es que Corazón valiente no era William Wallace y no hay evidencias de que nadie le adjudicase ese nombre mientras estuvo vivo.

Quizá la confusión surgió porque su última voluntad fue que su corazón fuese arrancado de su pecho a su muerte y llevado a Escocia, con lo cual es probable que tras su muerte se ganase tal apodo. Otras versiones sostienen que echaron a una hoguera su corazón y otras vísceras, en castigo por los sacrilegios que había cometido al saquear bienes eclesiásticos ingleses.

En realidad Braveheart fue en la historia Robert the Bruce, Roberto I de Escocia, artífice del triunfo escocés frente a los ingleses, aunque en la película no se le hiciese justicia. En Escocia se molestaron con tales imprecisiones, a las que sumaron que el personaje principal era interpretado por un actor australiano (Gibson), que no se filmó en tierras escocesas, sino en Irlanda (por motivos fiscales) y que su narrativa estaba marcada por el gusto norteamericano.

Otro de los errores fue el uso de las famosas faldas escocesas que usan los escoceses en la película, conocidas como kilts, cuando en realidad comenzaron a utilizarse recién en el siglo XVI. Tampoco los combatientes se pintaban las caras de azul. Esa era una costumbre de los Pictos, pueblo que habitó Escocia en tiempos de la invasión de las huestes romanas, es decir que cronológicamente se ubican casi mil años antes de los hechos que relata el filme. Los romanos se referían a los pictos en latín como "Picti", que significa "los pintados”, probablemente porque estaban cubiertos de tatuajes y se teñían todo el cuerpo de azul para verse más intimidantes en las batallas.

Otra diferencia sustancial, seguramente una decesión del director, fue minimizar la brutalidad de la muerte de Wallace, que una vez condenado a muerte fue enganchado a una carreta, arrastrado hasta el lugar de la ejecución donde le cortaron la cabeza. El cuerpo fue descuartizado y sus restos fueron esparcidos por diferentes lugares del país.

El viejo protagonista

William Wallace tenía unos 20 años cuando comenzó a forjar su lugar en la historia. En cambio, quien lo hizo famosos en la pantalla grande tenía 38 años.

Mel Gibson se sentía demasiado viejo para interpretar a la figura histórica, pero el estudio Paramount ignoró sus temores al afirmar que si él no era el protagonista, la cinta no vería la luz.

Como también era el productor, Gibson encaró el desafío de recrear armas de guerra y combate del siglo XIII. Decidió lanzar flechas de verdad en lugar de crearlas con efectos digitales y todo el elenco se entrenó para manipularlas.

Para las batallas se contrataron 1.600 extras, muchos de ellos soldados del ejército irlandés. En una entrevista con USA Today, Mel Gibson contó la complejidad de rodar las recordadas secuencias de combate: “Había unas 3.500 personas en el set, nueve cámaras y yo en una motocicleta de cuatro ruedas camuflada, con la cara pintada de azul, dando vueltas para comprobar las posiciones de las cámaras. Fue divertido”.

Eso no impidió que se produjera uno de los errores más famosos del cine actual. En una de las secuencias de batallas, durante pocos segundos aparece en el margen izquierdo de la pantalla un auto estacionado, un verdadero milagro si hubiese estado presente en el siglo XIII en el cual transcurre el filme.

