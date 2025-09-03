El entrenador se emocionó en su charla con los medios.

El entrenador se emocionó en su charla con los medios.

Como suele suceder en la previa de cada partido de la Selección argentina, Lionel Scaloni dijo presente en conferencia de prensa. Pero esta fue especial, no solamente porque se trata del cierre como local en las Eliminatorias, sino que podríamos estar hablando del último partido oficial de Lionel Messi en nuestras tierras.

Como si a todo esto le faltara emotividad, en su charla con los medios de comunicación el director técnico protagonizó un llamativo momento. Un periodista se largó a llorar, le agradeció en vivo y, como consecuencia, el oriundo de Pujato dejó caer alguna lágrima en medio de su respuesta.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del partido de la Selección argentina ante Venezuela.

El emotivo momento que protagonizó Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Este jueves, desde las 20.30, la Selección argentina recibirá a Venezuela por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

El director técnico de la Albiceleste, líder de la competencia y con su lugar asegurado en la máxima cita mundialista, habló de todo: del posible último partido de Lionel Messi en el país, el crecimiento de los chicos y las chances mundialistas que tienen los nuevos convocados.

Pero esto no es todo, ya que el DT protagonizó un emotivo momento luego de que un periodista se emocionara en plena conferencia. Cuando al oriundo de Pujato le estaban preguntando por el 10, debió interrumpir la consulta.

"¿Está llorando este? No era mi intención" manifestó Scaloni señalando con su brazo y mirando hacia su derecha (el sector izquierdo de la sala. La respuesta sorprendió a propios y extraños: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

Mientras el DT dibujaba una indisimulable sonrisa en su rostro, el resto de los periodistas presentes comenzaron a aplaudir a su colega tras tamaña confesión. Acto seguido, la conferencia de prensa continuó con su rumbo.

Segundos más tarde, Scaloni volvió a interrumpir su respuesta. Con la emoción a flor de piel, y secándose las lágrimas, sentenció: “De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto”.

