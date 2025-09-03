El director técnico de la Albiceleste, líder de la competencia y con su lugar asegurado en la máxima cita mundialista, habló de todo: del posible último partido de Lionel Messi en el país, el crecimiento de los chicos y las chances mundialistas que tienen los nuevos convocados.

Pero esto no es todo, ya que el DT protagonizó un emotivo momento luego de que un periodista se emocionara en plena conferencia. Cuando al oriundo de Pujato le estaban preguntando por el 10, debió interrumpir la consulta.

"¿Está llorando este? No era mi intención" manifestó Scaloni señalando con su brazo y mirando hacia su derecha (el sector izquierdo de la sala. La respuesta sorprendió a propios y extraños: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

EL MOMENTO EMOTIVO QUE SE VIVIÓ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA DE SCALONI



El entrenador de la Selección Argentina empatizó con un periodista y su respuesta.



Mientras el DT dibujaba una indisimulable sonrisa en su rostro, el resto de los periodistas presentes comenzaron a aplaudir a su colega tras tamaña confesión. Acto seguido, la conferencia de prensa continuó con su rumbo.

Segundos más tarde, Scaloni volvió a interrumpir su respuesta. Con la emoción a flor de piel, y secándose las lágrimas, sentenció: “De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto”.