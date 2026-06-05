Este invento data del año 1826, luego de que un farmacéutico experimental mezclara sustancias para fabricar explosivos. A partir de allí y accidentalmente, un palo impregnado con la mezcla explosiva, se golpeó con una piedra y se encendió. Así nacieron los fósforos.

El día en que la humanidad se benefició de la torpeza y cambio la forma de generar luz y calor

La humanidad ha sido testigo de grandes inventos, pero pocos tan accidentales como los fósforos. Su creador el inglés John Walker revolucionó la producción, la aplicación y la portabilidad del fuego.

Se dedicaba la mayor parte de su tiempo a elaborar medicamentos para humanos, caballos, vacas e incluso gallinas. Pero, también experimentaba con compuestos químicos. Así fue como un día mezclando una sustancia, la dejó secar y se incendió al golpearse dándose cuenta del potencial comercial que tenía aquella creación sin intención.

fosforo Un desconocido farmacéutico británico inventó por casualidad los fósforos de madera hace más de 200 años. Foto La Nación

Al principio se llamaban cerillas de fricción. Eran varillas de madera finas y planas cuyo extremo tenía una pasta de clorato de potasio, sulfato de antimonio, goma arábiga y agua; las cuales si se rozaban con un trozo de papel de lija doblado, lanzaba una llama.

Pasaron los años y su creador nunca patentó el invento. Hasta que en el año 1829, Samuel Jones, de Londres, lanzó una copia exacta de las Luces de Fricción de Walker, y estas se convirtieron en las primeras cerillas producidas en masa.