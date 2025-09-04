Inicio Sociedad Adultos mayores
Adultos mayores

Adultos mayores: el hábito que llama al insomnio y no se debe realizar antes de dormir

El insomnio en los adultos mayores puede ser provocado por la realización de un hábito que, en este caso, se realiza en el momento inadecuado

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El insomnio es un trastorno común del sueño que se caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido o despertarse muy temprano, y uno de los grupos que más lo sufren son los adultos mayores. Esto, puede ser debido a malos hábitos que se realizan antes de acostarse.

Más allá de esto último, el insomnio en adultos mayores se presenta debido a una combinación de factores fisiológicos relacionados con el envejecimiento, como cambios en el ritmo circadiano y la producción de melatonina, que alteran el ciclo de sueño-vigilia.

El hábito que llama al insomnio en adultos mayores

Con un efecto contraproducente, lo cierto es que los adultos mayores deben evitar el hábito de hacer ejercicio antes de ir a dormir. Esto tiene su explicación en una gran variedad de factores.

El ejercicio de alta intensidad estimula el sistema nervioso, aumenta la frecuencia cardíaca y libera adrenalina, lo que mantiene al cuerpo alerta y dificulta la relajación necesaria para conciliar el sueño.

Por otro lado, el ejercicio realizado cerca de la hora de acostarse puede disminuir el tiempo que se pasa en la fase de sueño REM (movimientos oculares rápidos), que es crucial para la recuperación mental y física.

La actividad física incrementa la temperatura corporal central, y esta elevación puede interferir con el proceso natural de disminución de la temperatura que precede al sueño. Como si fuera poco, el entrenamiento en las últimas horas del día puede reducir los niveles de melatonina.

Los adultos mayores que quieran realizar ejercicio por la noche deben optar por actividades más suaves, como el yoga o los estiramientos, que pueden tener un efecto relajante.

Los adultos mayores y el ejercicio antes de ir a la cama

Si perteneces al grupo de los adultos mayores, comprendido a partir de los 60 años, y quieres hacer ejercicio intenso, hazlo al menos dos o tres horas antes de irte a la cama para dar tiempo a que tu cuerpo se recupere y se enfríe.

Presta atención a cómo reacciona tu cuerpo al ejercicio nocturno. Si tienes problemas para dormir, es posible que debas ajustar tu rutina de ejercicio.

