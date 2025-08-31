Las 4 posturas de yoga que debes hacer si tienes más de 50 años y quieres recuperar la masa muscular perdida

4 posturas de yoga para que adultos mayores recuperen masa muscular

Expertos en la materia sugieren que adultos mayores pongan en práctica las siguientes asanas de yoga. Las mismas pueden realizarse de dos a tres veces a la semana. Además de los beneficios mencionados, también ayudarán a reducir la presión arterial y optimizar la capacidad pulmonar gracias a la combinación de movimiento, respiración profunda y relajación.

yoga adultos mayores Estas posturas benefician especialmente a adultos mayores.

Postura de la montaña (Tadasana)

Esta postura consiste en estar de pie de manera estable y consciente. Para realizarla tienes que hacer lo siguiente:

Pararte con los pies juntos o separados a la distancia de las caderas.

Distribuir el peso del cuerpo uniformemente entre ambos pies.

Levantar las rótulas para que los muslos se activen.

Relajar los hombros hacia atrás y abajo. Abrir el pecho.

Estirar los brazos a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia adelante.

Respirar de forma profunda y consciente, sintiendo la energía que fluye desde la tierra hasta la coronilla.

Postura del niño (Balasana)

Esta postura es de descanso y relajación, ideal para calmar la mente y estirar la espalda. Para realizarla, debes hacer lo siguiente:

Arrodillarte con los pies juntos y los dedos gordos tocándose.

Separar las rodillas a la distancia de las caderas o un poco más.

Exhalar y bajar el torso entre los muslos. Descansar la frente en el suelo.

Estirar los brazos hacia adelante o dejarlos descansar a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia arriba.

Relajar por completo los hombros, el cuello y la espalda.

Permanecer en esta postura, respirando de manera lenta y profunda.

yoga adultos mayores postura Yoga: descubre cuáles son las asanas ideales para ganar masa muscular.

Postura del gato (Marjaryasana)

Esta asana trabaja específicamente la columna vertebral y mejorar su flexibilidad. Para hacerla, debes realizar los siguientes pasos:

Ponerte en cuatro patas, en una posición de mesa.

Inhalar. Bajar el ombligo hacia el suelo, levantar la cabeza y la mirada. Estirar el coxis hacia arriba. Sentirás un suave arco en tu columna.

Exhalar. Meter el ombligo hacia la columna, encorvando la espalda hacia el techo. Bajar la cabeza y la mirada hacia tus muslos.

Continuar este movimiento, alternando entre la inhalación y la exhalación.

Postura del árbol (Vrikshasana)

Esta asana de equilibrio ayuda a mejorar la concentración, la estabilidad y la fuerza. Tienes que hacer lo siguiente: