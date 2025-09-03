Condiciones como el sobrepeso, el embarazo, e incluso los antecedentes familiares pueden provocar que una persona las vaya desarrollando poco a poco. Además de estos, también esto puede deberse a una serie de malos hábitos.

La vida sedentaria definitivamente es una de las costumbres que promueve la aparición de várices en adultos mayores. Sucede que estar mucho tiempo de pie o sentado dificulta la circulación de la sangre.

Por nombrar otro ejemplo, la deshidratación también puede provocar la presencia de estas arañitas. Todo esto se da por la falta de líquidos, que es la que puede afectar el flujo sanguíneo.

Ya lo sabes, si eres un adulto mayor y quieres evitar la aparición de várices, todo lo que tienes que hacer es realizar ejercicio y no fomentar el sedentarismo.

Síntomas de várices en los adultos mayores

Las varices presentes en adultos mayores pueden manifestarse con los síntomas que se muestran a continuación: