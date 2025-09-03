Ezequiel Centurión trazó los objetivos de Independiente Rivadavia y le agradeció al hincha el constante apoyo: "Se pasan"

En ese sentido, Centurión dejó claro los objetivos de Independiente Rivadavia para este incipiente semestre. “El principal objetivo es estar ente los ocho y, después, si podemos llegar a clasificar a una copa, bienvenido sea. Es un objetivo muy importante para nosotros. Miramos todos los frentes”.

El equipo de Alfredo Berti tiene una difícil parada este viernes, por los cuartos de final de Copa Argentina, ante Tigre. En cancha de Newell’s, la Lepra buscará la gesta histórica de avanzar por primera vez a las semifinales del certamen nacional.

Ezequiel Centurión le dedicó un párrafo aparte al hincha de Independiente Rivadavia

Con pronóstico de lluvias torrenciales y malas condiciones climáticas producto de la tormenta Santa Rosa, la gente de Independiente Rivadavia lo mismo se acercó el sábado al Bautista Gargantini para brindarle su apoyo al equipo en la compleja parada frente al Bicho.

Por ello, sobre el final del partido, Ezequiel Centurión le agradeció al hincha su constante aliento y compañía. “La gente acá se pasa, son unos fenómenos. Siempre vienen a alentar, los noventa minutos cantando. El día como estaba con frío, estaba para quedarse en la casa, llenamos la cancha también. Así que les dedicamos el triunfo”, concluyó el arquero.