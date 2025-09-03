Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Primera División

Ezequiel Centurión trazó los objetivos de Independiente Rivadavia y le agradeció al hincha el constante apoyo: "Se pasan"

Ezequiel Centurión fue la figura de partido en la victoria de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Ezequiel Centurión fue la figura del partido vs Argentinos Juniors. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Ezequiel Centurión fue la figura del partido vs Argentinos Juniors. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Independiente Rivadavia se despertó de local y consiguió una victoria importantísima frente a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini. Por la séptima fecha del Torneo Clausura, la Lepra volvió al triunfo ante un complicado rival y con un hombre menos (fue expulsado Leonard Costa).

“Es una victoria importante para nosotros, la necesitábamos, sobre todo de local con nuestra gente”, sentenció Ezequiel Centurión, figura del partido ante Argentinos Juniors.

El arquero se agigantó en la línea final y permitió que el Bicho no le robara la ilusión a un Independiente Rivadavia necesitado de sumar para permanecer en la pelea de cara a los playoffs y para soñar con la clasificación a copas internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1961953638349255029&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, Centurión dejó claro los objetivos de Independiente Rivadavia para este incipiente semestre. “El principal objetivo es estar ente los ocho y, después, si podemos llegar a clasificar a una copa, bienvenido sea. Es un objetivo muy importante para nosotros. Miramos todos los frentes”.

El equipo de Alfredo Berti tiene una difícil parada este viernes, por los cuartos de final de Copa Argentina, ante Tigre. En cancha de Newell’s, la Lepra buscará la gesta histórica de avanzar por primera vez a las semifinales del certamen nacional.

Ezequiel Centurión le dedicó un párrafo aparte al hincha de Independiente Rivadavia

Con pronóstico de lluvias torrenciales y malas condiciones climáticas producto de la tormenta Santa Rosa, la gente de Independiente Rivadavia lo mismo se acercó el sábado al Bautista Gargantini para brindarle su apoyo al equipo en la compleja parada frente al Bicho.

Embed - Ezequiel Centurión trazó los objetivos de Independiente Rivadavia y le agradeció al hincha el apoyo

Por ello, sobre el final del partido, Ezequiel Centurión le agradeció al hincha su constante aliento y compañía. “La gente acá se pasa, son unos fenómenos. Siempre vienen a alentar, los noventa minutos cantando. El día como estaba con frío, estaba para quedarse en la casa, llenamos la cancha también. Así que les dedicamos el triunfo”, concluyó el arquero.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas