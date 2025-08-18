Cien veces Ignacio Antonio con la camiseta de Gimnasia y Esgrima: "Acá soy feliz"

Además, Antonio reconoció que, cuando tuvo la posibilidad de retornar al club luego de su paso por San Martín de San Juan, ni dudó en volver a vestir estos colores. "Lo disfruto mucho. Cuando me tocó volver al club, ni lo dudé porque acá soy feliz y me siento cómodo", sentenció el mediocampista.
El análisis del partido ante Almirante Brown y lo que viene
Sobre el encuentro con triunfo ante Almirante Brown, Ignacio Antonio aseguró: "Hicimos un gran partido, el primer tiempo habíamos planeado una cosa pero no salió. Después el técnico cambió el dibujo y todo fue distinto. Fuimos justos merecedores de la victoria".
Embed - Ignacio Antonio y su felicidad por cumplir 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima
En cuanto al futuro, y respecto a que si el equipo se sabe candidato, Nacho Antonio aseguró ir semana a semana y sentenció: "Se viene una seguidilla difícil, tres partidos en una semana es un desgaste muy grande. Vamos de a poco, partido a partido".
El próximo encuentro de Gimnasia y Esgrima visitará ante Central Norte de Salta, el sábado 23 de agosto, y luego también jugará en condición de visitante el encuentro suspendido ante Deportivo Morón, el miércoles 27 de agosto correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional.