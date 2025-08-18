Inicio Ovación Fútbol Ignacio Antonio
Primera Nacional

Cien veces Ignacio Antonio con la camiseta de Gimnasia y Esgrima: "Acá soy feliz"

El mediocampista fue reconocido por alcanzar un centenar de partidos jugando con la casaca mensana.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Ignacio Antonio cumplió 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/UNO. 

Ignacio Antonio cumplió 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/UNO. 

Gimnasia y Esgrima tiene juego de calidad asegurado en el mediocampo gracias a la presencia de Ignacio Antonio. El mediocampista de 30 años, que regresó al mensana la temporada pasadas cumplió 100 partidos defendiendo los colores blanquinegros y fue reconocido con una placa en la previa del encuentro ante Almirante Brown en el Víctor Legrotaglie.

Ignacio Antonio es un estandarte en el sector medio de la cancha y, junto a Matías Muñoz o Fermín Antonini, maneja los hilos del equipo dirigido Ariel Broggi con una sapiencia y talento ostensibles. Por ello, en la antesala del inicio de la fecha 27, el volante fue distinguido frente al público de Gimnasia y Esgrima el cual lo aplaudió y vitoreó reconociendo su trabajo en el campo de juego.

ignacio antonio cien partidos porreta

Ignacio Antonio y la emoción de cumplir 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima

Luego de la victoria, Nacho Antonio se acercó a dialogar con la prensa y confesó su cariño por la institución mensana. "Estoy muy contento de pertenecer a este club. Se lo dije a Fernando (Porreta) cuando me entregó el cuadro. El cariño la gente me lo hace llegar y es muy lindo".

Además, Antonio reconoció que, cuando tuvo la posibilidad de retornar al club luego de su paso por San Martín de San Juan, ni dudó en volver a vestir estos colores. "Lo disfruto mucho. Cuando me tocó volver al club, ni lo dudé porque acá soy feliz y me siento cómodo", sentenció el mediocampista.

El análisis del partido ante Almirante Brown y lo que viene

Sobre el encuentro con triunfo ante Almirante Brown, Ignacio Antonio aseguró: "Hicimos un gran partido, el primer tiempo habíamos planeado una cosa pero no salió. Después el técnico cambió el dibujo y todo fue distinto. Fuimos justos merecedores de la victoria".

Embed - Ignacio Antonio y su felicidad por cumplir 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima

En cuanto al futuro, y respecto a que si el equipo se sabe candidato, Nacho Antonio aseguró ir semana a semana y sentenció: "Se viene una seguidilla difícil, tres partidos en una semana es un desgaste muy grande. Vamos de a poco, partido a partido".

El próximo encuentro de Gimnasia y Esgrima visitará ante Central Norte de Salta, el sábado 23 de agosto, y luego también jugará en condición de visitante el encuentro suspendido ante Deportivo Morón, el miércoles 27 de agosto correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas