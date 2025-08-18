"Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", continuó expresando Ney en un momento preocupante ya que se encuentran en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos en una liga donde descienden cuatro equipos.

Hinchas del Santos Los hinchas del Santos despidieron al equipo de espaldas.

Fue allí cuando manifestó: "Una mierda y una vergüenza"; en la próxima fecha el Santos visitará al Bahía, quienes se encuentran cuartos en el torneo y con grandes posibilidades de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

En medio de su dolor, el hijo del jugador de 33 años le envió una serie de mensajes por WhatsApp quien - aseguran - le las fuerzas necesarias para continuar en un momento tan difícil.

Neymar y Davi Lucca Ahora su hijo Davi Lucca tiene 13 años.

Tras el 6-0 sufrido por el Santos, Neymar recibió un emotivo mensaje que le dan fuerzas para seguir

Davi Lucca, de 13 años, le escribió a su papá tras el fatídico 6 a 0: "Buenas noches, pa. Sé que hoy fue un día difícil para vos y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar para apoyarte".

"Además de un excelente padre, sos un ídolo, sos mi inspiración, e incluso en los días en los que llorás, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenelo en mente. Tené en mente que tu familia está acá a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, independientemente de si son buenos o malos", continúa el tierno mensaje.

"Vos sos mi papá y siempre tené presente que yo estoy acá para vos. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y vas a seguir haciendo. Sos increíble. Te amo con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién sos, porque vos sos capaz", agregó el niño de 13 años.

"No uses la derrota de hoy como un fracaso. Por el contrario, usala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides, sos increíble", concluyó el emotivo mensaje del hijo de Neymar.