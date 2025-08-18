¿Cómo se llama el árbol de la avellana? Pocas personas lo saben

Hay muchos árboles que todos reconocemos por sus frutos, pero que pocos podrían nombrar correctamente. Uno de ellos es el árbol que produce las avellanas, uno de los frutos secos más consumidos y apreciados en todo el mundo.
Este árbol tiene una historia antigua y ha sido clave en la producción de frutos secos a lo largo de los siglos. El árbol de la avellana se cultiva desde tiempos remotos, principalmente en Europa y Asia Menor, y su fruto seco se ha convertido en un alimento esencial en la gastronomía y la industria de los frutos secos.
El avellano, cuyo nombre científico es Corylus avellana, es un árbol caducifolio perteneciente a la familia de las betuláceas. Este árbol es reconocido por su capacidad de producir frutos secos de alta calidad. Algunos árboles de avellana requieren polinización cruzada para que los frutos secos se desarrollen correctamente.
La cosecha de frutos secos de este árbol se realiza entre agosto y octubre, cuando las avellanas han madurado. Para recolectar los frutos secos, los agricultores suelen sacudir las ramas del árbol, permitiendo que las avellanas caigan al suelo y luego se sequen. Así, el árbol continúa su ciclo de producción de frutos secos año tras año.
El avellano es un árbol de tamaño mediano, que alcanza entre 3 y 8 metros de altura. Su tronco puede ser recto o ramificado, con ramas extensas y flexibles. Las hojas del árbol son redondeadas y dentadas, y caen en otoño, dejando espacio para la floración que dará nuevos frutos secos.
Estas son algunas características importantes del árbol y sus frutos secos:
Este árbol y sus frutos secos forman parte de la tradición y la economía agrícola, consolidando al avellano como uno de los árboles más importantes para quienes consumen frutos secos.