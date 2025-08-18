Inicio Sociedad Árboles
¿Cómo se llama el árbol de la avellana? Pocas personas lo saben

El árbol de la avellana, productor de uno de los frutos secos más apreciados del mundo, tiene una historia milenaria y ha sido clave en la gastronomía.

Valentina Araya
Características del árbol: Qué hace especial al avellano entre los árboles productores de frutos secos.

Hay muchos árboles que todos reconocemos por sus frutos, pero que pocos podrían nombrar correctamente. Uno de ellos es el árbol que produce las avellanas, uno de los frutos secos más consumidos y apreciados en todo el mundo.

Este árbol tiene una historia antigua y ha sido clave en la producción de frutos secos a lo largo de los siglos. El árbol de la avellana se cultiva desde tiempos remotos, principalmente en Europa y Asia Menor, y su fruto seco se ha convertido en un alimento esencial en la gastronomía y la industria de los frutos secos.

De Europa al mundo: Cómo el árbol de la avellana se convirtió en un referente de los frutos secos

El avellano, cuyo nombre científico es Corylus avellana, es un árbol caducifolio perteneciente a la familia de las betuláceas. Este árbol es reconocido por su capacidad de producir frutos secos de alta calidad. Algunos árboles de avellana requieren polinización cruzada para que los frutos secos se desarrollen correctamente.

La cosecha de frutos secos de este árbol se realiza entre agosto y octubre, cuando las avellanas han madurado. Para recolectar los frutos secos, los agricultores suelen sacudir las ramas del árbol, permitiendo que las avellanas caigan al suelo y luego se sequen. Así, el árbol continúa su ciclo de producción de frutos secos año tras año.

Del árbol a la mesa: Descubre cómo las avellanas se convierten en uno de los frutos secos más consumidos.

¿Cómo es el árbol de la avellana?

El avellano es un árbol de tamaño mediano, que alcanza entre 3 y 8 metros de altura. Su tronco puede ser recto o ramificado, con ramas extensas y flexibles. Las hojas del árbol son redondeadas y dentadas, y caen en otoño, dejando espacio para la floración que dará nuevos frutos secos.

Estas son algunas características importantes del árbol y sus frutos secos:

  • Sus flores son pequeñas y poco vistosas; los amentos masculinos amarillentos y las flores femeninas diminutas aparecen a finales del invierno, asegurando que el árbol produzca frutos secos en la temporada correcta.
  • El fruto seco del avellano, la avellana, está protegido por una cáscara dura que se desprende al madurar, ofreciendo uno de los frutos secos más apreciados.
  • El árbol de la avellana crece mejor en climas templados y suelos bien drenados, siendo resistente a la sequía moderada, pero un riego adecuado mejora la producción de frutos secos.
  • Comienza a producir frutos secos de calidad entre los 4 y 5 años de edad, alcanzando su máxima producción después de 8-10 años.

Este árbol y sus frutos secos forman parte de la tradición y la economía agrícola, consolidando al avellano como uno de los árboles más importantes para quienes consumen frutos secos.

