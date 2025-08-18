El insólito regalo que recibió el PSG por conquistar la Champions League

Es que el presidente del conjunto amarillo, Waldemar Kita, recibió al PSG con una réplica de la Champions League, pero realizada con chocolate. El particular presente, para colmo, llamó la atención porque las temperaturas actuales del verano europeo están superando los 30 grados.

Copa de Chocolate Ahora el PSG también tiene la Champions League, pero de chocolate.

Fue así que el capitán del multicampeón europeo, el brasileño Marquinhos, recibió el regalo antes de que comenzara el encuentro con una sonrisa dibujada en su rostro. Además del trofeo de chocolate el representante del PSG recibió una imagen del trofeo frente a la Torre Eiffel.

Copa de Chocolate2 Marquinhos fue el encargado de recibir los regalos de Nantes.

El PSG se quedó con los tres puntos

El PSG se quedó con la Champions League de chocolate, el cuadro y los tres puntos en su visita a Beaujoire ya que luego de haber recibido los regalos por parte de la dirigencia de Nantes, logró imponerse en los 90 minutos.

El autor del gol fue Vitinha a los 66 minutos, cuando sacó un zapatazo fuera del área que se desvió en un defensor del conjunto amarillo.

Embed AYUDADO POR UN DESVÍO: Vitinha sacó el remate y puso el 1-0 de PSG contra Nantes en la #Ligue1xESPN.



Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3fvnwfjU0k — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Se trató del único gol del encuentro en un equipo que presentó un partido alternativo ya que Luis Enrique decidió que algunos de sus jugadores titulares descansen tras la obtención de la Supercopa de Europa.