Fue allí cuando Cavani tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras el centro de Brian Aguirre, quien se escapó por el sector derecho y su asistencia cayó en el corazón del área de Independiente Rivadavia.

El delantero uruguayo solo tenía que empujarla, pero la pelota picó y pasó por debajo del botín derecho de Cavani, quien se giró para intentar buscar el balón aunque finalmente fue Carlos Palacios quien alcanzó a recuperarla.

Luego, con el resultado a favor fue reemplazado, lo que provocó el enojo del experimentado delantero que está pasando un pésimo momento futbolístico.

Edinson Cavani El enojo en su rostro fue evidente.

El desplante de Edinson Cavani al ser reemplazado frente a Independiente Rivadavia

A los 18 minutos del segundo tiempo Miguel Ángel Russo decidió la salida de Cavani y el ingreso de Milton Giménez cuando el resultado favorecía a Boca por 1 a 0 tras el gol en contra de Ezequiel Centurión; el jugador salió del campo de juego con el rostro serio, abrazó amablemente a su reemplazo y fue allí cuando le habló a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo.

"¿Qué pasa? ¿Por qué me sacaron a mí?", le dijo directamente a Úbeda y sin esperar respuesta continuó su camino hacia el banco de suplentes. De igual manera el Xeneize encontró, nuevamente, el camino al gol luego de la salida del delantero uruguayo y con una cuota goleadora que fue obra de los suplentes: Ezequiel Ceballos a los 88 y Alan Velasco a los 90.

Por su lado, Cavani no ha tenido un buen año de cara al gol y solo logró convertir en tres oportunidades: