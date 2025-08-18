La dura crítica de Daniel Vila al operativo de seguridad en Independiente Rivadavia vs. Boca

Sin embargo, el presidente de la Lepra luego mostró su enojo con el operativo de seguridad del partido, no así con el comportamiento de ambas hinchadas en cada sector del estadio. "El público impecable! No así el operativo policial a cargo de los comisarios VICENCIO y ALONSO. El gobierno cobró $70 millones por la seguridad y FUE UN DESASTRE! Felicitaciones por el comportamiento a todos los hinchas!", expresó Vila en alusión a los encargados de seguridad del evento.

Más de 30 mil almas dijeron presente en el Malvinas Argentinas y el encuentro fue una verdadera fiesta, pero la conducta del personal de la Policía con las familias y protagonistas del evento fue lo que provocó el descargo del mandatario de Independiente Rivadavia.

En Radio Nihuil, Daniel Vila amplió lo publicado en redes sociales y explicó por qué fue falaz el operativo de seguridad en el Malvinas Argentinas. Primeramente, el presidente se refirió al monto del despliegue policial y aseguró: "El costo del operativo implicó más del 10% de la recaudación. Lo que cobra el Gobierno ha aumentado el 287% en un año".

Acto seguido, el presidente Azul enumeró los errores del accionar policial durante el evento. "Fue malo el operativo porque los árbitros llegaron solos al estadio, sin custodia. Se le paga a la Policía para que cuide a los integrantes y protagonistas del evento. A la utilería tampoco nadie la acompañó. Setecientos policías no cumplieron su tarea, les pagamos 70 millones de pesos para que miraran el partido. Los clubes hacemos un enorme esfuerzo para que la Policía haga esto", completó Vila sobre las falencias del operativo.

Luego, el mandatario aludió a los fuegos artificiales y a las bengalas que decoraron las tribunas. "Las bengalas que se tiraron en el sector de Boca estaban prohibidas, no estaban autorizadas en la hinchada visitante. Independiente Rivadavia tiró desde afuera del estadio los fuegos artificiales". En ese sentido, Daniel Vila agregó que el criterio de la Policía fue diferente para requisar a los hinchas de Boca y a los de la Lepra. "La Policía le quitó las banderas a la gente de la popular sur de Independiente Rivadavia. Entró a la popular de la Lepra y no a la de Boca. A la de Boca no le quitó nada. Si le quitás a uno, quitale a los dos", concluyó el mandatario sobre el desempeño de la seguridad contratada.