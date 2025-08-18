Por qué no hay que guardar una olla con comida dentro de la heladera y cuál es el peligro

guarda olla en heladera Si no quieres asegurar problemas de salud para vos y para tu familia, nunca guardes una olla con comida en la heladera

Además, un informe de la Organización Panamericana de Salud (OPS) explica que el volumen de la olla retarda el enfriamiento uniforme, manteniendo partes de la comida en una temperatura “zona de peligro” (entre 5 °C y 60 °C) donde las bacterias se multiplican rápidamente. Esto aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias, sobre todo si la comida se guarda por más de dos días.

Que se recomienda en estos casos

Para evitar caer en la comodidad de guardar directamente la olla en la heladera, los científicos de la Clínica Universidad de Navarra aclaran los siguientes aspectos a tener en cuenta:

guardar comida Una conservación adecuada en las comidas es imprescindible para evitar las alteraciones naturales, proliferación y contaminación por microorganismos

Al terminar de comer o cocinar, es necesario pasar la comida a recipientes herméticos de vidrio o plástico apto para alimentos

Dividir las porciones en envases pequeños para enfriar más rápido

No dejar la olla a temperatura ambiente por más de dos horas antes de refrigerar

a temperatura ambiente por más de dos horas antes de refrigerar Etiquetar los envases con la fecha de preparación para evitar su consumo fuera de tiempo

Los alimentos perecederos deben conservarse siempre en frío a temperatura entre 0 y -8 ºC

La mayoría de los alimentos perecederos se pueden conservar refrigerados hasta un máximo de cinco días

El pescado fresco y la carne picada se pueden conservar unos 2 días

Los huevos frescos se pueden conservar de 2 a 3 semanas

Colocar y guardar los alimentos debidamente tapados

Así que, aunque guardar la comida en la olla sea una solución rápida, los especialistas recomiendan cambiar a envases seguros para preservar no solo el sabor, sino también la salud de quienes viven en tu casa y la consumen.