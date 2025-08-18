Jazmín, la joven que emocionó a todo Vista Flores repartiendo sonrisas en el Día del Niño

jazmin solidaria dia del niño tunuyan Los niños felices y Jazmín mucho más en este Día del Niño Gentileza

Jazmín es parte de una familia grande y unida: tiene cinco hermanos, sus papás y dos sobrinos que son su debilidad. A todos los inspira con su ejemplo de lucha y bondad. “Es una niña que siempre está para todos, nunca baja los brazos a pesar de su discapacidad. Es muy especial y nunca deja que te caigas. Le encanta estar siempre para los demás, sin mirar lo que ella necesita. Primero los demás y después ella. Es una niña muy buena, excelente, tiene todo lo bonito que se puede ver en una persona”, dijo Lorena.

Además de su vocación solidaria, Jazmín ama la música

Además de su vocación solidaria, a Jazmín la acompaña una pasión: la música. Inició estudios terciarios con el sueño de convertirse en profesora, pero las dificultades de la vida la obligaron a interrumpirlos. Pese a ello, el deseo permanece intacto. “A ella le encanta mucho la música. Quería estudiar para ser profesora, y yo sé que si se lo propone lo va a lograr porque tiene una fuerza increíble”, destacó su mamá.

jazmin dia del niño vista flores La felicidad de los chicos en este Día del Niño, cuando Jazmín repartió sorpresas. Gentileza

El gesto de Jazmín trasciende la entrega de unas simples bolsitas: mostró que se puede dar incluso con poco, y que ese “poco” alcanza para encender la alegría en los demás.

Este domingo, en la placita de Soeva, los niños corrieron felices con sus sorpresas, mientras las familias observaban conmovidas. La se llenó de calor humano gracias a una joven que, pese a las dificultades que ha atravesado desde el primer día de su vida, decidió celebrar el Día del Niño poniendo en el centro a los demás.