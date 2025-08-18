Las sopresas de la prelista de convocados de la Selección Argentina para una nueva ventana de Eliminatorias

Los otros nombres en la prelista de la Selección argentina

Otros de los nombres resonantes son los de: Claudio Echeverri (sin lugar en el Manchester City), Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto) y Valentín Carboni (Genoa).

Salieron de la nómina el mendocino Valentín Castellanos (Lazio), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo), Nico Domínguez (Nottingham Forest) y Enzo Fernández (debe cumplir dos partidos de suspensión por su roja ante Colombia, en la última fecha de Eliminatorias, luego de cometer una dura falta sobre Kevin Castaño).

Los únicos convocados del fútbol local son Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ambos de River. Quien también está en la lista es Franco Mastantuono, hoy jugador del Real Madrid, que hizo su debut con la Selección argentina ante Chile, cuando aún era jugador del Millonario.

La Selección argentina se medirá ante Venezuela, el 4/9 por la fecha 17 de Eliminatorias, mientras que el 9/9 hará lo propio ante Ecuador por la fecha 18.