Las sopresas de la prelista de convocados de la Selección Argentina para una nueva ventana de Eliminatorias

El entrenador anunció la lista preliminar de los citados para los encuentros ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por Carolina Quiroga
Lionel Messi es la bandera de esta Selección argentina de Lionel Scaloni. 

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina preliminar de convocados para la Selección argentina para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con Lionel Messi como bandera, la lista presentó algunas sorpresas entre los citados.

La novedad más rutilante es la presencia de José Manuel López, actual delantero del Palmeiras, de 24 años, convocado por primera vez a la Selección argentina. Formado futbolísticamente en Lanús, López tiene una importante historia de superación luego de que una lesión en la cintura casi lo alejara de las canchas para siempre cuadno aún era un niño y jugaba en Independiente.

José Manuel López cuando jugaba en Lanús.

El delantero pudo sobreponerse a la adversidad y, ya asentado en el Granate, disputó 59 partidos y marcó 22 goles. Lionel Scaloni y el cuerpo técnico albiceleste comenzaron a seguirlo de cerca y lo citaron por primera vez a la Selección argentina ya que, en la actual temporada en el club que actualmente milita, lleva 15 goles convertidos en 42 partidos. Otro ex Lanús convocado es Julio Soler.

Los otros nombres en la prelista de la Selección argentina

Otros de los nombres resonantes son los de: Claudio Echeverri (sin lugar en el Manchester City), Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto) y Valentín Carboni (Genoa).

Salieron de la nómina el mendocino Valentín Castellanos (Lazio), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo), Nico Domínguez (Nottingham Forest) y Enzo Fernández (debe cumplir dos partidos de suspensión por su roja ante Colombia, en la última fecha de Eliminatorias, luego de cometer una dura falta sobre Kevin Castaño).

prelista selección argentina

Los únicos convocados del fútbol local son Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ambos de River. Quien también está en la lista es Franco Mastantuono, hoy jugador del Real Madrid, que hizo su debut con la Selección argentina ante Chile, cuando aún era jugador del Millonario.

La Selección argentina se medirá ante Venezuela, el 4/9 por la fecha 17 de Eliminatorias, mientras que el 9/9 hará lo propio ante Ecuador por la fecha 18.

