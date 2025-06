Lionel Scaloni destacó la actitud del equipo y explicó por qué salió Lionel Messi tras el empate ante Colombia

“Hay que darle mérito al rival, se jugaban un montón. El partido para ellos era importante y vinieron a hacer su planteo, sobre todo en el primer tiempo que no encontramos el funcionamiento”, comenzó diciendo Lionel Scaloni. "En el segundo tiempo el equipo cambió la dinámica y llegamos más, aún con la expulsión de Enzo Fernández. Es una muy buena prueba de carácter y demuestra que no se ha perdido. Seguir intentando y buscando recuperar la pelota rápido, las ganas en la pelota dividida, no dar ninguna por perdida... Desde ese punto de vista es para estar muy muy satisfecho ", agregó.

Scaloni2.jpeg Lionel Scaloni en el encuentro de la Selección argentina ante Colombia en el Monumental. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

La Selección argentina encontró la igualdad ante Colombia de la mano de Thiago Almada, a 10 minutos del final, y eso valió el gran elogio del entrenador hacia el actual futbolista del Olympique de Lyon. "Asume y quiere intentar, y eso es lo mejor que puede tener un futbolista, no tener miedo a pedir la pelota. Está siendo para nosotros una muy buena aparición y nos deja tranquilos", expresó Scaloni.