"Les puedo ir adelantando que de aquí a la Copa del Mundo jugaremos muchos partidos en México y contra muy buenos rivales", declaró el presidente.

En ese sentido explicó que está en carpeta la Selección de Colombia mientras que el encuentro con Uruguay estaría confirmado para el 15 de noviembre en un partido que resulta interesante ya que, desde México explican, habrá un duelo de estilos porque se enfrentará "la dinámica ofensiva que caracteriza a los aztecas" con la "intensidad del plantel sudamericano".

Embed - Maxi Rodriguez golazo contra Mexico

¿Y la Selección argentina?

La intención de Lionel Scaloni es aprovechar las distintas fecha FIFA para continuar probando jugadores y esquemas de juego, teniendo en cuenta que se trata de una Selección argentina que está en plena etapa de rotación en las distintas líneas.

Es la oportunidad ideal para probar con jugadores que han sumado pocos minutos como Nicolás Paz, probar con Alejandro Garnacho (quien es carta de venta en Manchester United y perdió mucho terreno en la Selección) y, entre otras opciones, analizar la situación de la joya que acaba de ser presentado en el Real Madrid: Franco Mastantuono.

Ante de los compromisos amistosos, Argentina jugará por Eliminatorias el jueves 4 de septiembre en el Monumental frente a Venezuela y el martes 9 contra Ecuador en Guayaquil. Luego, en la fecha FIFA, del 8 al 14 de octubre, realizará dos partidos más en Estados Unidos.

Aunque no están los rivales confirmados tras la suspensión del partido contra la Selección de México, si están confirmadas las sedes: Chicago y Nueva Jersey.

Más adelante, en noviembre, entre la semana del 10 al 18 la Selección argentina viajará para jugar de visitante ante Angola y Qatar ya que los contratos correspondientes ya están firmados por lo que tendremos acción aunque los partidos no sean, precisamente, contra los mexicanos.

Selección argentina - México

Las estadísticas que ponen a Argentina por encima de México

Se han enfrentado en 30 ocasiones.

La Selección argentina ganó 15 partidos.

ganó 15 partidos. La Selección de México ganó 4 encuentros.

Empataron 11 veces.

La última vez que se vieron las caras fue el 26 de noviembre de 2022 por la segunda fecha del Mundial de Qatar en un momento cúlmine del conjunto nacional porque venía de perder en el debut contra Arabia Saudita; sin embargo, los goles de Lionel Messi y de Enzo Fernández permitieron que Argentina llegara con otras expectativas al partido contra Polonia (que también ganó) y, finalmente, lograron consagrarse campeones de la Copa del Mundo.