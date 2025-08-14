¡Bomba! Erik Lamela anunció su retiro del fútbol profesional: su futuro definido

Lamela rescindió su contrato con el club griego para abrir un nuevo episodio en su vida vinculado al fútbol. Pasaron 16 años de su debut profesional con la camiseta de River en el Estadio Monumental. En aquel entonces, el futbolista de 17 años comenzó a escribir su destacada historia en el deporte.

lamela campeon euro Erik Lamela se sumará al cuerpo técnico del Sevilla donde está Matías Almeyda y equipo en el que fue campeón de la Euro League.

En su paso por el Millonario disputó 36 partidos y marcó 4 goles. Allí emigró al viejo continente para unirse a las filas de la Roma, en Italia. Su derrotero tuvo reparos en clubes de la talla como el Tottenham de Inglaterra y Sevilla de España. Además vistió la camiseta de la Selección argentina (disputó 25 partidos y marcó 3 goles) en el período complejo de la albiceleste en que le tocó caer en finales y soportar las críticas despiadadas (Copa América 2015 y 2016, Eliminatorias Mundial 2014).