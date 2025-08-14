¡Bomba! Erik Lamela anunció su retiro del fútbol profesional: su futuro definido

Al AEK de Atenas, Erik Lamela llegó la pasada temporada y jugó 31 partidos, marcando 6 goles. Este 2025, Lamela decidió concluir su carrera que incluyó UEFA Europa League con el Sevilla en 2022/2023 y el Premio Puskás de la FIFA por el mejor gol del año en marzo 2021 cuando anotó frente al Arsenal por la liga inglesa con una rabona inolvidable.
lamela y almeyda
Erik Lamela y Matías Almeyda en sus tiempos en River.
Cuál es el futuro de Erik Lamela luego de retirarse de fútbol profesional
El volante de 33 años continuará su carrera como ayudante de Matias Almeyda, viejo conocido del Millonario y además ex entrenador suyo en el AEK de Grecia. Erik Lamela se sumará al cuerpo de trabajo del ex River en el Sevilla de España, club que ya conoce tras su paso como jugador.
