Retiro

¡Bomba! Erik Lamela anunció su retiro del fútbol profesional: su futuro definido

El volante se sumará al cuerpo técnico de un entrenador argentino luego de colgar los botines.

Por Carolina Quiroga
Erik Lamela anunció su retiro del fútbol profesional.

Erik Lamela decidió colgar los botines y retirarse del fútbol profesional a los 33 años de edad. El volante decidió ponerle punto final a su carrera luego de su último paso por el AEK de Atenas.

Lamela rescindió su contrato con el club griego para abrir un nuevo episodio en su vida vinculado al fútbol. Pasaron 16 años de su debut profesional con la camiseta de River en el Estadio Monumental. En aquel entonces, el futbolista de 17 años comenzó a escribir su destacada historia en el deporte.

lamela campeon euro
Erik Lamela se sumará al cuerpo técnico del Sevilla donde está Matías Almeyda y equipo en el que fue campeón de la Euro League.

En su paso por el Millonario disputó 36 partidos y marcó 4 goles. Allí emigró al viejo continente para unirse a las filas de la Roma, en Italia. Su derrotero tuvo reparos en clubes de la talla como el Tottenham de Inglaterra y Sevilla de España. Además vistió la camiseta de la Selección argentina (disputó 25 partidos y marcó 3 goles) en el período complejo de la albiceleste en que le tocó caer en finales y soportar las críticas despiadadas (Copa América 2015 y 2016, Eliminatorias Mundial 2014).

Al AEK de Atenas, Erik Lamela llegó la pasada temporada y jugó 31 partidos, marcando 6 goles. Este 2025, Lamela decidió concluir su carrera que incluyó UEFA Europa League con el Sevilla en 2022/2023 y el Premio Puskás de la FIFA por el mejor gol del año en marzo 2021 cuando anotó frente al Arsenal por la liga inglesa con una rabona inolvidable.

lamela y almeyda
Erik Lamela y Matías Almeyda en sus tiempos en River.

Cuál es el futuro de Erik Lamela luego de retirarse de fútbol profesional

El volante de 33 años continuará su carrera como ayudante de Matias Almeyda, viejo conocido del Millonario y además ex entrenador suyo en el AEK de Grecia. Erik Lamela se sumará al cuerpo de trabajo del ex River en el Sevilla de España, club que ya conoce tras su paso como jugador.

Embed - Erik Lamela on Instagram: "Ahora si, es oficial. De mutuo acuerdo con el club @aekfc_official decidimos finalizar mi contrato y terminar de la mejor manera! Solo tengo palabras de agradecimiento desde el primer día que me recibieron hasta hoy mismo que me siguen llegando mensajes de despedida. Fue una experiencia muy linda en lo personal donde conocí un fútbol diferente , un país maravilloso y una afición que para mí es sin duda la mejor de Grecia ! Me llevo hermosos recuerdos . Gracias a mis compañeros y a todos los trabajadores del club. Fue un honor compartir con ustedes. Les deseo lo mejor en el futuro , siempre tendré un lugar en mi corazón para este club. Gracias A.E.K F.C"
View this post on Instagram

A post shared by Erik Lamela (@eriklamela)

