Jorge Brito, presidente de River, le respondió a Florentino Pérez a través de las redes sociales

El mensaje del presidente de River a Florentino Pérez

Luego de que las palabras del español le dieran la vuelta al mundo, Jorge Brito tomó la posta a través de su cuenta personal de X, donde no dudó en enviarle un cálido mensaje a Florentino Pérez.

"Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones", comenzó.

Posteriormente, Brito añadió: "La historia entre River y el Real Madrid está llena de momentos inolvidables, como aquel primer encuentro en Chamartín en 1951, también nuestra presencia en el homenaje a Paco Gento en 1965, y por supuesto, el legado eterno de Alfredo Di Stéfano, símbolo inmortal de ambos clubes".

Muchas gracias por tus palabras Florentino, el @realmadrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones.

La historia entre River y el…



"Alfredo se formó en River y se convirtió en leyenda, es ese puente de gloria y admiración que une a River con el Real Madrid. Ese vínculo se renovó muchas veces con grandes jugadores surgidos de nuestras formativas que brillaron también en el Bernabéu", sumó sobre La Saeta Rubia.

Para culminar, Jorge Brito sentenció: "Para River es un orgullo ver que nuestras instituciones caminan unidas por la pasión, el buen fútbol, el prestigio y una historia que honra lo mejor de este deporte".