Orgullo de Independiente Rivadavia: Alex Arce, convocado por Paraguay para asegurar el pasaje al Mundial 2026

La convocatoria de Arce no hace más que ratificar la jerarquía internacional del delantero que llegó a Independiente Rivadavia a comienzos del 2023, fue protagonista del histórico ascenso con 26 goles en 32 encuentros, emigró a Ecuador (42 goles en 65 partidos y dos títulos) y retornó en el último mercado de pases.

Alex Arce en la selección de Paraguay

Arce, de 30 años, fue convocado por primera vez a la selección paraguaya en 2024, estuvo en la Copa América de Estados Unidos y acumula 9 encuentros entre oficiales y amistosos.

arce 1 Arce vuelve a ser tenido en cuenta por Alfaro.

Arce jugó 4 partidos de Eliminatorias del Mundial 2026 pero no marcó goles.

Paraguay en las Eliminatorias del Mundial 2026

Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, marcha quinto en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026 con 24 puntos producto de 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas, 13 goles a favor y 10 en contra.

La Albirroja ya tiene asegurado al menos un lugar en el repechaje, pero se clasificará directamente con solo sumar un punto en los partidos ante Ecuador el 4/9 en Asunción y Perú el 9/9 en Lima.