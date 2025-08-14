Inicio Ovación Fútbol Alex Arce
Protagonistas

Orgullo de Independiente Rivadavia: Alex Arce, convocado por Paraguay para asegurar el pasaje al Mundial 2026

Alex Arce, el goleador que explotó en Independiente Rivadavia, fue convocado por la selección de Paraguay para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Por UNO
Arce volvió a la Lepra en el último mercado de pases.

Arce volvió a la Lepra en el último mercado de pases.

De todos modos, el delantero que retornó recientemente a la Lepra tras su paso por Liga de Quito, está lesionado y difícilmente integre el plantel que bajo la conducción de Gustavo Alfaro jugará ante Ecuador y Perú en los primeros días de septiembre.

Alex Arce 1
Alex Arce aporta jerarquía internacional en Independiente Rivadavia.

Alex Arce aporta jerarquía internacional en Independiente Rivadavia.

La citación es una gran noticia para Arce quien en las últimas semanas volvió a Mendoza, donde disfrutó del nacimiento de su hijo Alessandro y luego sufrió una lesión muscular que lo marginará del partido con Boca y lo pone en duda para el partido de Copa Argentina ante Tigre inicialmente programado para el martes 26 de agosto.

La convocatoria de Arce no hace más que ratificar la jerarquía internacional del delantero que llegó a Independiente Rivadavia a comienzos del 2023, fue protagonista del histórico ascenso con 26 goles en 32 encuentros, emigró a Ecuador (42 goles en 65 partidos y dos títulos) y retornó en el último mercado de pases.

Alex Arce en la selección de Paraguay

Arce, de 30 años, fue convocado por primera vez a la selección paraguaya en 2024, estuvo en la Copa América de Estados Unidos y acumula 9 encuentros entre oficiales y amistosos.

arce 1
Arce vuelve a ser tenido en cuenta por Alfaro.

Arce vuelve a ser tenido en cuenta por Alfaro.

Arce jugó 4 partidos de Eliminatorias del Mundial 2026 pero no marcó goles.

Paraguay en las Eliminatorias del Mundial 2026

Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, marcha quinto en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026 con 24 puntos producto de 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas, 13 goles a favor y 10 en contra.

La Albirroja ya tiene asegurado al menos un lugar en el repechaje, pero se clasificará directamente con solo sumar un punto en los partidos ante Ecuador el 4/9 en Asunción y Perú el 9/9 en Lima.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas