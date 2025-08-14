Federico Redondo se fue del Inter Miami y tiene nuevo club en La Liga española

Formó parte del equipo que conquistó el Supporter's Shield 2024 y compartió vestuario con el campeón del mundo Lionel Messi y figuras como Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.
redondo 3
Redondo con su nueva camiseta.
Elche le dio la bienvenida a Federico Redondo
El Elche anunció la contratación del mediocampista con un video promocional titulado “la elegancia se hereda”, en referencia a la carrera de su padre en España.
Redondo firmó contrato hasta junio de 2030 y no ocupará plaza de extracomunitario gracias a su pasaporte español. La operación, de la cual no trascendieron los números oficiales, según medios españoles, rondaría los 2,5 millones de dólares por cinco temporadas.
Elche quiere mantenerse en La Liga
Con su llegada, Redondo vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo, luego de pasar por Argentinos Juniors e Inter Miami. Se espera que pueda estar disponible para el debut liguero del Elche el próximo lunes ante el Betis, sumándose a un plantel que buscará mantenerse en la máxima categoría bajo la dirección del entrenador Eder Sarabia.
Además de Redondo en el Elche juega el arquero argentino Matías Dituro