Mercado de pases

Federico Redondo se fue del Inter Miami y tiene nuevo club en La Liga española

Federico Redondo dejó oficialmente de ser jugador del Inter Miami para continuar su carrera en el Elche de La Liga española.

Fede Redondo jugará en España.

La operación, confirmada por el club estadounidense, es una venta definitiva aunque las Garzas conservarán un porcentaje de una futura reventa.

Inter Miami anunció la salida de Federico Redondo al Elche de España.

Redondo, de 22 años, llegó a Inter Miami en febrero de 2024 procedente de Argentinos Juniors y disputó 60 partidos en todas las competiciones, con dos goles y cuatro asistencias.

Formó parte del equipo que conquistó el Supporter's Shield 2024 y compartió vestuario con el campeón del mundo Lionel Messi y figuras como Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.

Redondo con su nueva camiseta.

Elche le dio la bienvenida a Federico Redondo

El Elche anunció la contratación del mediocampista con un video promocional titulado “la elegancia se hereda”, en referencia a la carrera de su padre en España.

Redondo firmó contrato hasta junio de 2030 y no ocupará plaza de extracomunitario gracias a su pasaporte español. La operación, de la cual no trascendieron los números oficiales, según medios españoles, rondaría los 2,5 millones de dólares por cinco temporadas.

Elche quiere mantenerse en La Liga

Con su llegada, Redondo vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo, luego de pasar por Argentinos Juniors e Inter Miami. Se espera que pueda estar disponible para el debut liguero del Elche el próximo lunes ante el Betis, sumándose a un plantel que buscará mantenerse en la máxima categoría bajo la dirección del entrenador Eder Sarabia.

Además de Redondo en el Elche juega el arquero argentino Matías Dituro

