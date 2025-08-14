Federico Redondo se fue del Inter Miami y tiene nuevo club en La Liga española

Formó parte del equipo que conquistó el Supporter's Shield 2024 y compartió vestuario con el campeón del mundo Lionel Messi y figuras como Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.

redondo 3 Redondo con su nueva camiseta.

Elche le dio la bienvenida a Federico Redondo

El Elche anunció la contratación del mediocampista con un video promocional titulado “la elegancia se hereda”, en referencia a la carrera de su padre en España.

Redondo firmó contrato hasta junio de 2030 y no ocupará plaza de extracomunitario gracias a su pasaporte español. La operación, de la cual no trascendieron los números oficiales, según medios españoles, rondaría los 2,5 millones de dólares por cinco temporadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchecf/status/1955962647976845464&partner=&hide_thread=false .



. pic.twitter.com/70ekatbiuE — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 14, 2025

Elche quiere mantenerse en La Liga

Con su llegada, Redondo vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo, luego de pasar por Argentinos Juniors e Inter Miami. Se espera que pueda estar disponible para el debut liguero del Elche el próximo lunes ante el Betis, sumándose a un plantel que buscará mantenerse en la máxima categoría bajo la dirección del entrenador Eder Sarabia.

Además de Redondo en el Elche juega el arquero argentino Matías Dituro