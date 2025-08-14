El DT afronta la serie con bajas de peso.

Luego de una larga espera, River tendrá su estreno en los octavos de final de la Copa Libertadores. En el primer chico de la serie, el Millonario visitará a Libertad de Paraguay en el estadio Tigo La Huerta. El duelo comenzará a las 21.30 y podrá observarse por las señales de Telefe, Fox Sports y Disney +.

Si bien Marcelo Gallardo ya tiene a sus titulares y suplentes confirmados, cabe recordar que el elenco de Núñez llegó a tierras paraguayas con el equipo diezmado. Son cinco los futbolistas de renombre que son bajas para el primero de los mano a mano en el torneo de clubes más importante del continente.

Las sensibles bajas que sufrió Gallardo en River

Este jueves por la noche River buscará dar el primero de los pasos hacia los cuartos de final de la Copa Libertadores. En Paraguay desde las 21.30, el Millonario se verá las caras con Libertad en el primer chico de la serie.

Las lesiones obligaron a Marcelo Gallardo a meter mano en la zaga central titular, donde habrá una dupla inédita. Paulo Díaz estará acompañado de Sebastián Boselli, quien fue repescado de Estudiantes de La Plata.

Esto debido a la grave lesión de Germán Pezzella, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido ante Independiente del último fin de semana.

La del campeón del mundo se suma a la situación de Lucas Martínez Quarta, quien se está recuperando de un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha. El otro que no podrá estar presente es Lautaro Rivero, repescado de Central Córdoba, quien no fue anotado en la lista de buena fe. Es por esto que Boselli pasaría de ser la quinta opción, a ser titular en Paraguay.

Germ&aacute;n Pezzella ser&aacute; baja por lo que resta de la temporada.

Los otros dos futbolistas que no estarán a disposición de Marcelo Gallardo son Maximiliano Meza (operado de una tendinopatía rotuliana) y Maximiliano Salas (esguince distal del ligamentos colateral medial de la rodilla izquierda).

