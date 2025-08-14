Las lesiones obligaron a Marcelo Gallardo a meter mano en la zaga central titular, donde habrá una dupla inédita. Paulo Díaz estará acompañado de Sebastián Boselli, quien fue repescado de Estudiantes de La Plata.

Esto debido a la grave lesión de Germán Pezzella, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido ante Independiente del último fin de semana.

La del campeón del mundo se suma a la situación de Lucas Martínez Quarta, quien se está recuperando de un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha. El otro que no podrá estar presente es Lautaro Rivero, repescado de Central Córdoba, quien no fue anotado en la lista de buena fe. Es por esto que Boselli pasaría de ser la quinta opción, a ser titular en Paraguay.

Pezzella Germán Pezzella será baja por lo que resta de la temporada.

Los otros dos futbolistas que no estarán a disposición de Marcelo Gallardo son Maximiliano Meza (operado de una tendinopatía rotuliana) y Maximiliano Salas (esguince distal del ligamentos colateral medial de la rodilla izquierda).