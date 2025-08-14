El estricto operativo de seguridad en Independiente Rivadavia vs. Boca: cantidad de policías, cortes de calles y apertura de puertas

El operativo de seguridad contará con 700 oficiales de la Policía de Mendoza y 150 efectivos de seguridad privada. Los agentes estarán distribuidos estratégicamente en las inmediaciones del estadio en formato anillo de seguridad y en el interior del Malvinas repartidos entre las tribunas y el campo de juego. Habrá un amplio pulmón en la platea descubierta para separar a los hinchas leprosos de los Xeneizes.

Independiente vs Boca

En el Parque General San Martín, en sectores aledaños al estadio, también se ubicará la Policía para resguardar a las personas que se encuentren transitando por la zona o disfrutando de un día en familia.

El anillo de seguridad comprenderá las inmediaciones del Malvinas Argentinas por lo que el corte de calles tendrá su referencia en las calles que rodean al estadio desde la rotonda del Parque Aborígen (Av. del Libertador) pasando por el sector del Ecoparque y las churrasqueras del parque (Av. San Francisco de Asis) bajando por la calle donde se ubica la sede del Conicet (Av Dr, Adrián Ruiz Leal), hasta la calle Arquitecto Carlos Thays.

Otro dato aportado por el Ministerio de Seguridad es la presencia en la provincia de la barra brava de Boca (la Doce). Para velar por el cuidado de los mendocinos se destinará un operativo especial que encapsulará con efectivos policiales a este grupo de simpatizantes desde el arco de Desaguadero rumbo al estadio Mundialista. Tendrá participación en esta cápsula de seguridad el Ministerio de Seguridad Nacional, Gendarmería Nacional y el Gobierno de Mendoza en conjunto con el de San Luis (para la llegada y la salida).

En el límite provincial se realizarán además las requisas pertinentes a la barra y se aplicará el control de Tribuna Segura para que solo ingresen al partido aquellos que estén habilitados para hacerlo.