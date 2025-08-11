Continúa la venta de entradas para el partido entre Independiente Rivadavia vs Boca en el Malvinas Argentinas

independiente rivadavia vs boca.jpg Iván Villalba y Cristian Medina fueron los autores de los goles del último enfrentamiento de Independiente Rivadavia y Boca en Mendoza.

La última vez que se enfrentaron en Mendoza, Independiente Rivadavia y Boca empataron 1 a 1 con goles de Iván Villalba y Cristian Medina. Por su parte, la Lepra cayó 2 a 0 en la Bombonera, el pasado torneo Apertura, con goles de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Continúa la venta de entradas para Independiente Rivadavia vs Boca

Para una nueva edición del cruce entre Leprosos y Xeneizes, los interesados en asistir al Malvinas Argentinas deberán adquirir su ticket (en caso de alentar a la parcialidad visitante) o tener su cuota al día (en caso de la parcialidad local). Para los hinchas de Boca, también para los no socios de Independiente Rivadavia que quieran presenciar el encuentro, las entradas todavía pueden adquirirse por AccesFan.

Es preciso detallar que las entradas para la popular de Boca están agotadas (se pusieron a disposición 9500 localidades) y solo quedan algunas plateas disponibles para presenciar el cotejo del domingo (había 4.500 plateas). Los valores de los tickets son los siguientes:

Público Boca

Cubierta norte Boca $80.000

50% de descuento para menores de 12 años

Público Independiente Rivadavia (no socios)