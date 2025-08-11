Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Expectativa total

Continúa la venta de entradas para el partido entre Independiente Rivadavia vs Boca en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia recibirá a Boca el próximo domingo en el estadio Malvinas Argentinas en un encuentro trascendental para ambos

Por Carolina Quiroga
Continúa la venta de entradas para el duelo entre Independiente Rivadavia y Boca.

Independiente Rivadavia se medirá ante Boca este domingo, desde las 20.30, en el estadio Malvinas Argentinas. El encuentro, válido por la quinta fecha del Torneo Clausura, contará con la presencia de hinchada visitante para sumar color a las tribunas del estadio.

Independiente Rivadavia viene de caer por 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha, mientras que Boca viene de igualar 1 a 1 ante Racing en el clásico con el elenco de Avellaneda. La situación del Xeneize es crítica dado que hace doce partidos que no gana y se encuentra penúltimo de la zona con apenas tres unidades.

Por su parte, el panorama de la Lepra es más alentador dado que está a un punto de la zona deplayoffs y, además, está próximo a los puestos de clasificación de la Copa Sudamericana en la tabla anual (solo lo separa del último clasificado la diferencia de gol).

independiente rivadavia vs boca.jpg
Iván Villalba y Cristian Medina fueron los autores de los goles del último enfrentamiento de Independiente Rivadavia y Boca en Mendoza.

La última vez que se enfrentaron en Mendoza, Independiente Rivadavia y Boca empataron 1 a 1 con goles de Iván Villalba y Cristian Medina. Por su parte, la Lepra cayó 2 a 0 en la Bombonera, el pasado torneo Apertura, con goles de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Continúa la venta de entradas para Independiente Rivadavia vs Boca

Para una nueva edición del cruce entre Leprosos y Xeneizes, los interesados en asistir al Malvinas Argentinas deberán adquirir su ticket (en caso de alentar a la parcialidad visitante) o tener su cuota al día (en caso de la parcialidad local). Para los hinchas de Boca, también para los no socios de Independiente Rivadavia que quieran presenciar el encuentro, las entradas todavía pueden adquirirse por AccesFan.

Es preciso detallar que las entradas para la popular de Boca están agotadas (se pusieron a disposición 9500 localidades) y solo quedan algunas plateas disponibles para presenciar el cotejo del domingo (había 4.500 plateas). Los valores de los tickets son los siguientes:

Público Boca

  • Cubierta norte Boca $80.000
  • 50% de descuento para menores de 12 años

Público Independiente Rivadavia (no socios)

  • Popular sur CSIR $40.000
  • Descubierta CSIR $60.000
  • Cubierta sur CSIR $80.000
  • 50% de descuento para menores de 14 años

