Torneo Clausura

El sugerente posteo de Edinson Cavani en plena crisis de Boca y en la previa del duelo ante Independiente Rivadavia

El delantero uruguayo se expresó en sus redes sociales luego del empate ante Racing en la Bombonera.

Carolina Quiroga
Edinson Cavani publicó un sugerente mensaje en la previa del duelo ante Independiente Rivadavia. 

Boca atraviesa una profunda crisis futbolística que extiende a doce los partidos sin victorias como la peor racha en la historia del club. El empate ante Racing caló hondo nuevamente en el plantel y el Xeneize se ubicó en el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con el horizonte lejos de la clasificación.

En medio del dilema colectivo, que incluye falta de gol y de juego, el capitán Edinson Cavani decidió dejar un mensaje en sus redes sociales luego de recibir algunos silbidos tras ser reemplazado por Milton Giménez en el encuentro ante la Academia. Son pocos los que se animan a expresarse en un contexto tan adverso que además incluye la disolución del Consejo de Fútbol, algunos cuestionamientos a Miguel Ángel Russo y la siempre insistente pero esquiva clasificación a la Copa Libertadores. Por ello el capitán tomó la determinación de publicar una respuesta a tanta habladuría.

cavani, boca
Cavani es cuestionado por su falta de gol en Boca.

El sugerente posteo de Edinson Cavani en medio de la profunda crisis en Boca

Edinson Cavani es de los más resistidos en este presente por la falta de gol que aqueja al equipo y que lo tiene como uno de los responsables por la cantidad de tantos errados que desperdició el delantero. En 17 partidos esta temporada con la camiseta de Boca, el uruguayo solo marcó 3 goles y, a la sequía, le agregó además, algunas lesiones que lo mantuvieron al margen de la consideración del entrenador.

cavani posteo

En sus redes sociales, Cavani respondió con una imagen y un sugerente mensaje que fueron una suerte de contestación a tantas voces de crítica. “A seguir y seguir”, escribió el uruguayo en su cuenta de Instagram, acompañando una foto de él en la Bombonera por un fragmento de una canción que dice: “¿Se marchará de aquí? Cuando cante el gallo azul”.

Boca visitará a Independiente Rivadavia el próximo domingo 17 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Miguel Ángel Russo tendrá una dura parada ante la Lepra y podrá contar con la asistencia del público Xeneize.

