El sugerente posteo de Edinson Cavani en plena crisis de Boca y en la previa del duelo ante Independiente Rivadavia

En medio del dilema colectivo, que incluye falta de gol y de juego, el capitán Edinson Cavani decidió dejar un mensaje en sus redes sociales luego de recibir algunos silbidos tras ser reemplazado por Milton Giménez en el encuentro ante la Academia. Son pocos los que se animan a expresarse en un contexto tan adverso que además incluye la disolución del Consejo de Fútbol, algunos cuestionamientos a Miguel Ángel Russo y la siempre insistente pero esquiva clasificación a la Copa Libertadores. Por ello el capitán tomó la determinación de publicar una respuesta a tanta habladuría.

cavani, boca Cavani es cuestionado por su falta de gol en Boca.

Edinson Cavani es de los más resistidos en este presente por la falta de gol que aqueja al equipo y que lo tiene como uno de los responsables por la cantidad de tantos errados que desperdició el delantero. En 17 partidos esta temporada con la camiseta de Boca, el uruguayo solo marcó 3 goles y, a la sequía, le agregó además, algunas lesiones que lo mantuvieron al margen de la consideración del entrenador.