Dile adiós a las arrugas del rostro con esta mascarilla casera de miel y cáscaras de naranja

Las cáscaras de naranja se destacan por su alto contenido de vitamina C y otros antioxidantes que benefician a la piel. Estos compuestos son esenciales, ya que combaten los radicales libres, que son responsables del envejecimiento prematuro y la aparición de arrugas y líneas de expresión.

arrugas.jpg Esta mascarilla casera reduce las arrugas y rejuvenece el rostro en pocas semanas.

Al promover la producción de colágeno, la vitamina C ayuda a mantener la elasticidad y firmeza de la piel, dándole un aspecto más joven y radiante. En la misma línea, este nutriente ayuda a disminuir la apariencia de manchas e imperfecciones, unificando el tono de la piel.

Por su parte, la miel es un humectante natural que cuenta con la capacidad de atraer y retener la humedad en la piel. También sus propiedades antisépticas ayudan a combatir las bacterias que causan acné. Además, reduce el enrojecimiento del rostro.

Para preparar esta mascarilla casera que rejuvenece la piel necesitaremos de cáscaras de naranja secas, tres cucharadas de miel y una cucharada de harina de avena (opcional).

arrugas piel.jpg El truco infalible para reducir las arrugas y líneas de expresión.

Para este truco, primero se deberán secar las cáscaras de naranja en el horno y triturarlas hasta obtener un polvo fino. Luego, añadirlo a un recipiente junto a la miel y mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea. Si quieres, allí también puedes agregar la harina de avena.

Aplicar un poco de la mezcla en el brazo para observar si existe alguna reacción alérgica. Si está todo bien, podrás usar la mascarilla casera en el rostro. Primero, lavar y secar con una toalla fina. Después, colocar la preparación en el rostro y dejar actuar durante media hora. Finalmente, enjuagar con agua fría.

Este truco de belleza puedes ponerlo en práctica una vez por semana. Con el paso de los meses notarás una disminución en las arrugas y líneas de expresión.