Independiente Rivadavia logró una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de eliminar a Central Córdoba de Rosario en el Juan Gilberto Funes de San Luis. El equipo de Alfredo Berti superó por 2 a 1 el elenco de la tercera categoría de fútbol argentino y adquirió su boleto para disputar la siguiente instancia del certamen nacional.
Independiente Rivadavia vs Tigre por cuartos de final de Copa Argentina: día, horario y sede confirmados
Luego de eliminar a Central Córdoba de Rosario por los octavos de final, la Lepra se medirá ante el elenco de victoria con el objetivo de seguir avanzando en el certamen nacional.