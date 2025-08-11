Independiente Rivadavia vs Tigre por cuartos de final de Copa Argentina: día, horario y sede confirmados

En cuartos de final de Copa Argentina, Independiente Rivadavia se medirá ante el complicado Tigre, equipo dirigido por Diego Davobe que viene de eliminar a San Lorenzo en octavos. La Lepra había dejado antes en el camino al último campeón del fútbol argentino, Platense.

Independiente-Rivadavia-Tigre-1.jpg Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre buscando su pasaje a semifinales de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia vs Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina: día, horario y sede

Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre el martes 26 de agosto en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, donde hace de local Newell's y donde, precisamente, dejó afuera al Calamar en 16avos. El encuentro está pactado para las 21.10 según informó la organización de Copa Argentina.