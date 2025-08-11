Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Rumbo a semifinales

Independiente Rivadavia vs Tigre por cuartos de final de Copa Argentina: día, horario y sede confirmados

Luego de eliminar a Central Córdoba de Rosario por los octavos de final, la Lepra se medirá ante el elenco de victoria con el objetivo de seguir avanzando en el certamen nacional.

Por Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina. 

Independiente Rivadavia logró una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de eliminar a Central Córdoba de Rosario en el Juan Gilberto Funes de San Luis. El equipo de Alfredo Berti superó por 2 a 1 el elenco de la tercera categoría de fútbol argentino y adquirió su boleto para disputar la siguiente instancia del certamen nacional.

En cuartos de final de Copa Argentina, Independiente Rivadavia se medirá ante el complicado Tigre, equipo dirigido por Diego Davobe que viene de eliminar a San Lorenzo en octavos. La Lepra había dejado antes en el camino al último campeón del fútbol argentino, Platense.

Independiente-Rivadavia-Tigre-1.jpg
Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre buscando su pasaje a semifinales de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia vs Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina: día, horario y sede

Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre el martes 26 de agosto en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, donde hace de local Newell's y donde, precisamente, dejó afuera al Calamar en 16avos. El encuentro está pactado para las 21.10 según informó la organización de Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=http://x.com/Copa_Argentina/status/1954950232174674351?t=I8mg-qJ0EmjBm3CChutAjQ&s=08&partner=&hide_thread=false

El condimento especial que tendrá este encuentro es que ambas parcialidades se enfrentarán dos veces con menos de 5 días de diferencia. Por el torneo Clausura, la Lepra se medirá de visitante ante el elenco de Victoria el viernes 22 de agosto por la sexta fecha del certamen. Luego, el equipo de Alfredo Berti viajará a Rosario para enfrentarse nuevamente al conjunto dirigido por Diego Davobe en busca de la clasificación histórica a semifinales.

La última vez que Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentaron fue por la sexta fecha del torneo Apertura. El resultado fue caída para los de Berti en el Bautista Gargantini por 4 a 1.

