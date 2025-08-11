Inicio Ovación Fútbol Marcelo Eggel
Marcelo Eggel palpitó la recta final de la Primera Nacional con el Deportivo Maipú

El capitán del Cruzado marcó el gol de la victoria ante Tristán Suárez en el Omar Higinio Sperdutti.

Por Carolina Quiroga
Marcelo Eggel convirtió el gol del Deportivo Maipú en la victoria ante Tristán Suárez. Foto: Axel Lloret/UNO.

Deportivo Maipú consiguió una importante victoria ante Tristán Suárez y logró mantenerse en zona de Reducido en la recta final de la segunda rueda de la Primera Nacional. El único gol del encuentro lo convirtió Marcelo Eggel de tiro libre.

"Fue una importante victoria ante un rival que está por encima nuestro y que es duro y difícil. Así que contentos por el resultado", deslizó primeramente Marcelo Eggel luego de la contienda ante Tristán Suárez.

Marcelo Eggel, capitán del Deportivo Maipú, marcó un golazo de tiro libre. Foto: Axel Lloret/UNO.

El gol del Chelo no fue casualidad. El entrenador Alexis Matteo contó que el 10 siempre se queda practicando extra horario para poder lograr la pegada que consiguió ante el Lechero y que le dio la victoria al Deportivo Maipú. "Me gusta patear, por ahí me excedo en la semana pero uno, las cosas, las practica. A mí me gusta practicar la pegada y se pudo dar con el gol", manifestó Egel.

El encuentro ante Tristán Suárez tuvo el componente particular de la presencia de varios ex jugadores de Maipú en la visita (Patricio Ostachuk, Álvaro Veliez, Misael Tarón y Nicolás Del Priore), algunos de ellos de reciente salida del club, lo que le dio otro tinte al cotejo. "Había varios ex compañeros, compartimos adentro de la cancha, nos reímos un poco", reveló el capitán sobre la intimidad dentro de la cancha.

La recta final para el Deportivo Maipú según Marcelo Eggel

Restan ocho fechas para el final (a Maipú le quedan nueve porque adeuda el encuentro ante San Martín de Tucumán, suspendido por el duelo del Santo ante River por Copa Argentina) y el Cruzado deberá ajustar detalles si quiere clasificarse al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División.

Embed - Marcelo Eggel palpitó la recta final de la segunda rueda de Primera Nacional con el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú se encuentra octavo -último clasificado hasta el momento- en la Zona A, con 36 unidades, apenas a tres de diferencia de su próximo perseguidor, Colegiales. Por ello, Marcelo Eggel palpitó la recta final para el Botellero: "A partir de ahora todos los partidos son una final. Van a ser todos trabados, duros difíciles y tenemos que tener el objetivo claro para mantenernos en zona de Reducido".

