Marcelo Eggel palpitó la recta final de la Primera Nacional con el Deportivo Maipú

El encuentro ante Tristán Suárez tuvo el componente particular de la presencia de varios ex jugadores de Maipú en la visita (Patricio Ostachuk, Álvaro Veliez, Misael Tarón y Nicolás Del Priore), algunos de ellos de reciente salida del club, lo que le dio otro tinte al cotejo. "Había varios ex compañeros, compartimos adentro de la cancha, nos reímos un poco", reveló el capitán sobre la intimidad dentro de la cancha.

La recta final para el Deportivo Maipú según Marcelo Eggel

Restan ocho fechas para el final (a Maipú le quedan nueve porque adeuda el encuentro ante San Martín de Tucumán, suspendido por el duelo del Santo ante River por Copa Argentina) y el Cruzado deberá ajustar detalles si quiere clasificarse al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División.

Embed - Marcelo Eggel palpitó la recta final de la segunda rueda de Primera Nacional con el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú se encuentra octavo -último clasificado hasta el momento- en la Zona A, con 36 unidades, apenas a tres de diferencia de su próximo perseguidor, Colegiales. Por ello, Marcelo Eggel palpitó la recta final para el Botellero: "A partir de ahora todos los partidos son una final. Van a ser todos trabados, duros difíciles y tenemos que tener el objetivo claro para mantenernos en zona de Reducido".