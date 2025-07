Lo que dejó el partido ante Güemes

Por otra parte, Marcelo Eggel dio su perspectiva sobre el pasado encuentro ante el elenco santiagueño e hizo autocrítica sobre algunos aspectos del juego en el que el rival pegó y se propuso a hacer consumir el tiempo en el reloj. "Es algo que tenemos que trabajar no entrar en eso. Yo soy el primero que me meto en ese juego de pelearme, de hacer cosas que no debo hacer y, lamentablemente, el grupo se contagia y las cosas no terminan saliendo como uno lo espera", sostuvo el jugador del Deportivo Maipú.

Embed - Marcelo Eggel y la confianza plena en que el Deportivo Maipú disputará la fase del Reducido

"Uno trata de hacer las cosas lo más tranquilo posible. Esto es un juego de equipos y, si yo hago cualquier cosa, dejo a mi equipo con un jugador menos y después se tienen que doblegar esfuerzos. Pensar en eso ayuda a estar más tranquilo", completó.