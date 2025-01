Entre el puñado de sensaciones que significan para Eggel este nuevo comienzo en el Deportivo Maipú, se encuentra la expectativa para el nuevo ciclo que comienza. "Estoy contento por volver al club, por el grupo que tenemos. Estamos todos muy ilusionados con este año y esperemos que sea muy positivo para nosotros".

eggel.jpg Marcelo Eggel sumará calidad y experiencia este año al Deportivo Maipú.

Luego de su paso por Orense de Ecuador, Marcelo Eggel considera que puede brindar un aporte de calidad, distinto al que sumó en su paso anterior. "Me gusta poder sumar experiencia. Me fue bien en el exterior y estoy contento acá en el club, desde el primer día me trataron de la mejor manera, demostraron interés para que yo me quede y las cosas se dieron".