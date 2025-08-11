Confirmado: River jugará en Mendoza ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina

copa-argentina-river-tuit

El camino de River en la Copa Argentina

River eliminó a Ciudad Bolívar tras vencerlo por 2-0 y dejó en el camino a San Martín de Tucumán tras golearlo por 3-0.

Mientras que el Tatengue se impuso ante Colegiales (3-1) y Rosario Central (0-0 y 3-1 en los penales).

Lo que viene para River

Tras empatar sin goles con Independiente, en Avellaneda, por el Torneo Clausura, debe enfrentar el próximo jueves a las 21.30 a Libertad, en Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de vuelta tendrá lugar el jueves 21 en ese mismo horario en el Monumental.