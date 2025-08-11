Inicio Ovación Fútbol River
Copa Argentina

Confirmado: River jugará en Mendoza ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina

Se confirmó este lunes que River jugará con Unión de Santa Fe, en el estadio Malvinas Argentinas, por los octavos de final de la Copa Argentina

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
River jugará en Mendoza.

Quedó confirmado este lunes que River jugará con Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas, por los octavos de final de la Copa Argentina, el jueves 28 de agosto desde las 21.15. La organización de la competición confirmó la noticia en las redes sociales.

El ganador del cruce de River y el Tatengue se medirá en los cuartos de final ante Racing, que accedió a esa instancia tras superar a Deportivo Riestra.

river, hinchas, miguel borja
Los hinchas esperan la llegada de River a Mendoza.

El partido en Mendoza contará con hinchas de los equipos en las tribunas y, en caso de terminar igualado en los 90 minutos reglamentarios, se definirá por penales.

copa-argentina-river-tuit

El camino de River en la Copa Argentina

River eliminó a Ciudad Bolívar tras vencerlo por 2-0 y dejó en el camino a San Martín de Tucumán tras golearlo por 3-0.

Mientras que el Tatengue se impuso ante Colegiales (3-1) y Rosario Central (0-0 y 3-1 en los penales).

Lo que viene para River

Tras empatar sin goles con Independiente, en Avellaneda, por el Torneo Clausura, debe enfrentar el próximo jueves a las 21.30 a Libertad, en Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de vuelta tendrá lugar el jueves 21 en ese mismo horario en el Monumental.

