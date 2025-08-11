Tribuna Segura Encontraron al prófugo gracias al programa Tribuna Segura.

Fue a alentar a su equipo y terminó preso por un crimen de hace dos años

El crimen se llevó adelante el 27 de agosto de 2023 cuando Edgar Limber Justo Quispe estaba junto a un hombre y una mujer en las intersecciones de las calles Osvaldo Cruz y Zavaleta, en el Barrio 21-24 cuando el hincha de Barracas Central se acercó para robarles.

Hubo una pelea entre las dos partes y el acusado se alejó para volver con una varilla de hierro que utilizó para agredir a Quispe. Tras estar internado en el hospital Penna, falleció el 23 de diciembre de ese año.

Durante dos años estuvo prófugo de la Justicia, sin embargo, ahora fue detenido en la cancha de Barracas Central.

Hincha de Barracas Central El hincha quedó detenido por su crimen y, luego, estará preso.

Estaba en el programa de Tribuna Segura

Minutos antes del partido que enfrentó a Barracas Central con Aldosivi por la cuarta fecha de la Liga Profesional el acusado se encontraba en las inmediaciones del estadio Claudio Fabián Tapia cuando se activó la alarma de Tribuna Segura.

El nombre del acusado estaba en el programa que busca mantener la paz en el fútbol argentino y la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad recibió con buenos ojos que el asesino haya sido finalmente encontrado.

El pedido de captura data desde 2023 y conociendo que el hincha era de Barracas Central es que los investigadores estaban expectantes, fue así que los detectives junto a personal de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos "tomaron posiciones y lo detuvieron cuando se dirigía al ingreso del estadio de Luna al 1200, poniéndolo a disposición del magistrado".