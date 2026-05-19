Boca empata con Cruzeiro en La Bombonera y se complica la clasificación

festejo-paredes Leandro Paredes festeja el gol de Boca.

Miguel Merentiel abrió el marcador para el Xeneize a los 14 minutos del primer tiempo. A loos 8 minutos del complemento Fágner empató para el elenco brasileño.

A los 21' del complemento fue expulsado Gerson en la visita, tras el planchazo que le dio a Leandro Paredes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2056900164250411330&partner=&hide_thread=false GRAN TIRO LIBRE DE PAREDES Y BOCA YA LE GANA A CRUZEIRO EN LIBERTADORES.



MIGUEL MERENTIEL Y EL 1-0. pic.twitter.com/f6gN3UKtk9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 20, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2056915448961122317&partner=&hide_thread=false El gol de Fagner para el 1-1 de Cruzeiro.



Se revisó una MANO de Kaiki pero Valenzuela tras ver el monitor, CONFIRMÓ EL GOL.pic.twitter.com/iA4of316a4 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 20, 2026

En los primeros minutos Merentiel llegaba en dos ocasiones al arco defendido por Otavio. Boca generabab situaciones de gol y avisaba.

Hasta que a los 14' llegó el tiro libre desde la izquierda de Paredes y Merentiel la empujó al gol casi en la línea del arco. Hubo chequeo del gol por una supuesta posición adelantada de la Bestia, pero finalmente fue convalidado.

A los 8 minutos del complemento Kaiki se llevó la pelota por la izquierda, la cambió de frente para Fágner y este decolocó a un estático Brey. El VAR revisó el tanto por una mano del lateral izquierdo del equipo brasileño, pero finalmente lo dio.

La síntesis

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otavio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson; Bruno Rodrigues, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Goles: PT 14' Merentiel (BJ). ST: 8' Fágner (C).

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Ángel Arteaga (Ven)