Boca empata con Cruzeiro en La Bombonera y se complica la clasificación

Boca empata 1 a 1 con Cruzeiro de Brasil, este martes por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores. El Xeneize busca de un triunfo que le permita seguir dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.
Boca empata 1 a 1 con Cruzeiro de Brasil, este martes por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores. El Xeneize busca de un triunfo que le permita seguir dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.
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Con este empate parcial el elenco de la Ribera depende del resultado del partido entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador (se jugará este miércoles en Chile a las 21.30 de Argentina) para quedar o no en zona de clasificación. Es que manda Cruzeiro en el Grupo con 8 unidades, el Xeneize y la UC tienen 7 y cierra las posiciones el equipo ecuatoriano con 3 puntos.
Miguel Merentiel abrió el marcador para el Xeneize a los 14 minutos del primer tiempo. A loos 8 minutos del complemento Fágner empató para el elenco brasileño.
A los 21' del complemento fue expulsado Gerson en la visita, tras el planchazo que le dio a Leandro Paredes.
En los primeros minutos Merentiel llegaba en dos ocasiones al arco defendido por Otavio. Boca generabab situaciones de gol y avisaba.
Hasta que a los 14' llegó el tiro libre desde la izquierda de Paredes y Merentiel la empujó al gol casi en la línea del arco. Hubo chequeo del gol por una supuesta posición adelantada de la Bestia, pero finalmente fue convalidado.
A los 8 minutos del complemento Kaiki se llevó la pelota por la izquierda, la cambió de frente para Fágner y este decolocó a un estático Brey. El VAR revisó el tanto por una mano del lateral izquierdo del equipo brasileño, pero finalmente lo dio.
Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Cruzeiro: Otavio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson; Bruno Rodrigues, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
Goles: PT 14' Merentiel (BJ). ST: 8' Fágner (C).
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
VAR: Ángel Arteaga (Ven)