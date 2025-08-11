Inicio Ovación Fútbol River Plate
El gravísimo error de River que perjudica a Marcelo Gallardo en Copa Libertadores

El Millonario se medirá ante Libertad de Paraguay este jueves por la ida de los octavos de final del certamen. El problema que se le presentó al DT.

Carolina Quiroga
Sufre Marcelo Gallardo con un problema en la antesala del duelo ante Libertad por Copa Libertadores. 

River comienza una semana ardua de trabajo pensando en el inicio de las instancias finales de la Copa Libertadores. El empate 0 a 0 ante Independiente en Avellaneda dejó la mala noticia de la lesión ligamentaria de Germán Pezzella y un nuevo dolor de cabeza para el Millonario de cara al certamen continental.

En River, la lesión de Pezzella se sumó a la de Lucas Martínez Quarta que posee un esguince de rodilla desde el encuentro ante San Lorenzo. Además, la sinotivis de Paulo Díaz castigó al defensor en la antesala del encuentro ante el Rojo y le impidió disputar el clásico en el Libertadores de América.

Pezzella
Germ&aacute;n Pezzella se lesion&oacute; los ligamentos cruzados ante Independiente.&nbsp;

Con tantos problemas en la zaga defensiva, Marcelo Gallardo tendrá la compleja labor de reacomodar el esquema defensivo de River para enfrentar el jueves a Libertad, en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con ese importante horizonte, al Muñeco se le presentó otro inconveniente en este sentido.

El gravísimo error de River que perjudica a Marcelo Gallardo en el armado del equipo para la Copa Libertadores

Con tantas lesiones y complicaciones en la zaga defensiva, River quedó con poco recambio en ese sector de la cancha para el partido ante Libertad. Lo que agrava el panorama es que, en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, el Millonario realizó cuatro modificaciones y casi todas ofensivas. Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza Fonda y Juan Portillo fueron incluidos en la nómina de buena fe para esta etapa.

lautaro rivero
Lautaro Rivero no podr&aacute; jugar en River por Copa Libertadores.&nbsp;

Quien quedó afuera de la misma fue Lautaro Rivero, defensor repatriado de Central Córdoba de Santiago del Estero, que debutó ante el Rojo de Avellaneda y lo hizo de buena manera. El futbolista de 21 años ya no podrá ser incluído en el listado dado que River no puede hacer modificaciones en el dicho documento que presentó el viernes de manera provisoria. Solo podrá jugar el certamen continental en caso de avanzar a cuartos de final.

Las alternativas que le quedan al Muñeco Gallardo son Sebastián Boselli -reemplazó a Pezzella ante Independiente-, Federico Gattoni (ya no es de la consideración primordial del DT), Juan Portillo (es volante pero ya ha jugado de zaguero) y Ulises Giménez (jugó algunos minutos en Copa Argentina ante Ciudad Bolívar). Paulo Díaz es quien acompañará en la zaga central a alguna de estas variantes.

