El gravísimo error de River que perjudica a Marcelo Gallardo en Copa Libertadores

El gravísimo error de River que perjudica a Marcelo Gallardo en el armado del equipo para la Copa Libertadores

Con tantas lesiones y complicaciones en la zaga defensiva, River quedó con poco recambio en ese sector de la cancha para el partido ante Libertad. Lo que agrava el panorama es que, en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, el Millonario realizó cuatro modificaciones y casi todas ofensivas. Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza Fonda y Juan Portillo fueron incluidos en la nómina de buena fe para esta etapa.

lautaro rivero Lautaro Rivero no podrá jugar en River por Copa Libertadores.

Quien quedó afuera de la misma fue Lautaro Rivero, defensor repatriado de Central Córdoba de Santiago del Estero, que debutó ante el Rojo de Avellaneda y lo hizo de buena manera. El futbolista de 21 años ya no podrá ser incluído en el listado dado que River no puede hacer modificaciones en el dicho documento que presentó el viernes de manera provisoria. Solo podrá jugar el certamen continental en caso de avanzar a cuartos de final.

Las alternativas que le quedan al Muñeco Gallardo son Sebastián Boselli -reemplazó a Pezzella ante Independiente-, Federico Gattoni (ya no es de la consideración primordial del DT), Juan Portillo (es volante pero ya ha jugado de zaguero) y Ulises Giménez (jugó algunos minutos en Copa Argentina ante Ciudad Bolívar). Paulo Díaz es quien acompañará en la zaga central a alguna de estas variantes.