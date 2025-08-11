"El Consejo de Fútbol de Boca fue un error de Riquelme"

La quiebra del club de la Ribera parecía estar a la vuelta de la esquina pero la designación de Federico Polak como interventor del club fue trascendental para que esto no sucediese.

Polak y la disolución del Consejo de Fútbol de Boca

41 años después de aquella crisis, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el propio Polak se refirió al presente de Boca y a la disolución del controversial Consejo de Fútbol: “Demasiadas voces para resolver. Tiene que existir un director deportivo bajo una jefatura única, la del presidente. El Boca más determinante de la historia, el del Toto Lorenzo, tenía un caudillo al frente como Alberto J Armando”.

"Creo que la contratación de Russo fue un grave error. Disminuido por su enfermedad, sin presencia física, no le será fácil manejar un plantel con figuras como las de Cavani y Paredes. Además, su cuerpo técnico, empezando por Úbeda, carece de personalidad. No lo digo como un tema personal, solo describo. Boca necesita un técnico con un planteo de juego claro, trabajado, que no se cambie a cada rato, e imponga su figura. Ya vendrán tiempos mejores" asegura Polak augurando un futuro más soleado en Brandsen 805.

boca, russo, riquelme Russo y Riiquelme.

Acerca del pésimo presente futbolístico del Xeneize, el ex interventor reflexionó: "Deportivamente le está yendo mal, situación opuesta a la de cuando era vice a cargo del fútbol, época en que ganó varios campeonatos. En el periodo actual no acertó con las in corporaciones ni con los técnicos. Sucede en el fútbol habitualmente, pero tratándose de Boca las voces de la oposición se tornan más potentes, y tienen un contenido ideológico que no se dio en el ciclo Angelici, que tampoco pudo mostrar éxitos deportivos".

“El panorama necesariamente se revertirá. Nada dura para siempre. Este año será difícil porque ha quedado fuera de todas las competencias, salvo la liga. Perdió muchos jugadores prometedores jóvenes sencillamente porque se fueron buscando un futuro extranjero. El año que viene deberá armar otro plantel. Recursos económicos tiene de sobra” concluyó.