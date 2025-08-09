Juan Román Riquelme es sin dudas el principal apuntado como responsable del mal momento que atraviesa Boca. Con el empate de este sábado frente a Racing, El Xeneize alcanzó los doce partidos sin ganar, siendo nada menos que la peor en toda su historia.
Igualdad vs Racing
"Es un mediocre": la inentendible reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca
En el empate frente a Racing en La Bombonera, Riquelme tuvo un gesto que sorprendió y enojó a los hinchas de Boca. La crítica en las redes sociales