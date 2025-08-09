Inicio Ovación Fútbol Juan Román Riquelme
Igualdad vs Racing

"Es un mediocre": la inentendible reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

En el empate frente a Racing en La Bombonera, Riquelme tuvo un gesto que sorprendió y enojó a los hinchas de Boca. La crítica en las redes sociales

Por UNO
Juan Román Riquelme se mostró feliz por el empate de Boca ante Racing

Juan Román Riquelme se mostró feliz por el empate de Boca ante Racing

Juan Román Riquelme es sin dudas el principal apuntado como responsable del mal momento que atraviesa Boca. Con el empate de este sábado frente a Racing, El Xeneize alcanzó los doce partidos sin ganar, siendo nada menos que la peor en toda su historia.

Tras el pitazo final, se viralizó un vídeo en el que puede verse a Riquelme sonriendo y cantando desde el palco, lo que provocó la furia de los hinchas de Boca acusandolo de "mediocre" en medio de la crisis que atraviesa el club.

riquelme, boca
Riquelme se mostr&oacute; feliz en el palco y los hinchas de Boca reaccionaron con enojo&nbsp;

Riquelme se mostró feliz en el palco y los hinchas de Boca reaccionaron con enojo

Riquelme y una reacción que los enfureció a los hinchas de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElTioBostero/status/1954296186698887243&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas