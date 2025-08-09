"Es un mediocre": la inentendible reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

Tras el pitazo final, se viralizó un vídeo en el que puede verse a Riquelme sonriendo y cantando desde el palco, lo que provocó la furia de los hinchas de Boca acusandolo de "mediocre" en medio de la crisis que atraviesa el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElTioBostero/status/1954296186698887243&partner=&hide_thread=false Riquelme esta mas feliz por el empate a Racing que cuando ganaba las libertadores como jugadorpic.twitter.com/mxhVYkETE6 — El tio bostero (@ElTioBostero) August 9, 2025

