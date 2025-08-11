Inicio Sociedad Diferencia
¿Cuáles son las principales diferencias entre la banana y el plátano verde?

Dos alimentos dulces, vegetales y sabrosos que parecen lo mismo pero no lo son. La banana y el plátano comparten similitudes y diferencias muy marcadas

Alimentos parecidos pero con muchas diferencias 

Cuando de alimentos se trata es posible elaborar una larga lista de productos similares, casi iguales y con pocas diferencias. Sin embargo, más allá del parecido físico, casi siempre estos productos contienen diferentes nutrientes, tienen diferente sabor, origen y uso.

Un ejemplo de ello es la banana y el plátano. Ambas frutas son de origen tropical y forma alargada, pero no son lo mismo. Continúa leyendo para conocer las principales diferencias entre la banana y el plátano, sus usos comunes y contenido nutricional especifico.

La banana y el plátano son alimentos muy ricos y nutritivos

¿Son lo mismo?: te cuento cuáles son las diferencias entre la banana y el plátano

A simple vista se podría pensar que uno es más verde y el otro más amarillo. Esto es cierto y justamente esa es una de sus diferencias más visibles. La banana es de un color amarillo pastel con manchas marrones, mientras que el plátano es de un verde firme e intenso.

Por otra parte, la banana es mucho más curva que el plátano. Los plátanos verdes llegan a medir varios centímetros y son de apariencia más recta. Cuando el plátano está maduro se pone más amarillo pero con líneas negras.

Ambas frutas crecen en la planta de banano, una especie tropical. En cuanto a su textura, el plátano verde tiene una cáscara mucho más gruesa, mientras que la banana tiene una fina cáscara y delgada.

La planta de banano es una especie tropical perteneciente al género Musa

Quizás la diferencia principal se encuentra en el sabor. La banana se come directo de la planta, se pela y es un complemento para la colación. El plátano macho o verde no se come directamente porque tiene un sabor más agrio y fuerte, siempre se cocina previamente.

En cuanto a los nutrientes o el valor nutricional, también presentan diferencias, pero ninguno es superior. Ambos alimentos son nutritivos y saludables, ricos en hidratos de carbono, fibra, calorías, minerales y vitaminas. Sin embargo, los nutrientes del plátano pueden variar durante la cocción.

Diferencias y similitudes: ¿para qué se utilizan el plátano y la banana?

En Argentina es mucho más común y consumida la banana

El plátano se utiliza en la cocina para preparar platos dulces y salados. De hecho, en varios países donde se consigue fácil, se come frito, al horno, empanado, en puré y en harina para panificados.

Por su parte, la banana se consume principalmente cruda como fruta o snack dulce. También se prepara deshidratada, forma parte de muchos rellenos dulces, tartas, postres, helados y cremas. Dos alimentos de origen y familia similares, pero con marcadas diferencias de uso y sabor.

