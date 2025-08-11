¿Cuáles son las principales diferencias entre la banana y el plátano verde?

Por otra parte, la banana es mucho más curva que el plátano. Los plátanos verdes llegan a medir varios centímetros y son de apariencia más recta. Cuando el plátano está maduro se pone más amarillo pero con líneas negras.

Ambas frutas crecen en la planta de banano, una especie tropical. En cuanto a su textura, el plátano verde tiene una cáscara mucho más gruesa, mientras que la banana tiene una fina cáscara y delgada.

plátano verde y banana La planta de banano es una especie tropical perteneciente al género Musa

Quizás la diferencia principal se encuentra en el sabor. La banana se come directo de la planta, se pela y es un complemento para la colación. El plátano macho o verde no se come directamente porque tiene un sabor más agrio y fuerte, siempre se cocina previamente.

En cuanto a los nutrientes o el valor nutricional, también presentan diferencias, pero ninguno es superior. Ambos alimentos son nutritivos y saludables, ricos en hidratos de carbono, fibra, calorías, minerales y vitaminas. Sin embargo, los nutrientes del plátano pueden variar durante la cocción.

Diferencias y similitudes: ¿para qué se utilizan el plátano y la banana?

plátano cocido y banana cortada En Argentina es mucho más común y consumida la banana

El plátano se utiliza en la cocina para preparar platos dulces y salados. De hecho, en varios países donde se consigue fácil, se come frito, al horno, empanado, en puré y en harina para panificados.

Por su parte, la banana se consume principalmente cruda como fruta o snack dulce. También se prepara deshidratada, forma parte de muchos rellenos dulces, tartas, postres, helados y cremas. Dos alimentos de origen y familia similares, pero con marcadas diferencias de uso y sabor.